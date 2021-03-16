"Свет, камера, ёж": стартовали съемки второй части "Соника в кино"

Режиссер Джефф Фаулер в своем Twitter-аккаунте объявил о начале производства сиквела семейной комедии "Соник в кино".

Lights, camera, hedgehog. Production on Sonic the Hedgehog 2 starts TODAY! #SonicMovie2 pic.twitter.com/UsIgtZqn3s — Jeff Fowler (@fowltown) March 16, 2021

"Свет, камера, ёж", - написал в своем микроблоге постановщик.

Оригинальная картина вышла в начале 2020 года и для многих неожиданно возымела коммерческий успех, даже установив рекорд по кассовым сборам среди фильмов по мотивам видеоигр.

Премьера второй части приключений самого известного синего ежа запланирована на весну 2022 года.

Ранее сообщалось, что Netflix снимет про Соника сериал.