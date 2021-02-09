Зак Снайдер показал, как выглядит Джокер в новой "Лиге справедливости"

Зак Снайдер, недавно опубликовавший первый кадр с Джокером в исполнении Джареда Лето в режиссёрской версии "Лиги справедливости", теперь поделился двумя большими фотографиями с изображением злодея. Они появились на Vanity Fair.

First look at Jared Leto’s Joker in Zack Snyder’s ‘Justice League’ 🃏



(via @VanityFair) pic.twitter.com/7gNz9KLdiw — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) February 9, 2021

Надо сказать, образ заметно отличается от того, что мы видели в "Отряде самоубийц".

Также Снайдер на днях выложил новый кадр с Беном Аффлеком в роли Бэтмена.

Режиссёрская версия фильма 2017 года, получившая "взрослый" рейтинг "R", будет идти 4 часа и содержать 2,5 часа ранее не показанных сцен (из них недавно доснятых - несколько минут). Премьера пройдёт 18 марта на HBO. А в это воскресенье планируется презентация нового трейлера.