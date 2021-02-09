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Зак Снайдер показал, как выглядит Джокер в новой "Лиге справедливости"

Новости
    09.02.2021, 20:54
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Зак Снайдер, недавно опубликовавший первый кадр с Джокером в исполнении Джареда Лето в режиссёрской версии "Лиги справедливости", теперь поделился двумя большими фотографиями с изображением злодея. Они появились на Vanity Fair.

Надо сказать, образ заметно отличается от того, что мы видели в "Отряде самоубийц".

Также Снайдер на днях выложил новый кадр с Беном Аффлеком в роли Бэтмена.

Режиссёрская версия фильма 2017 года, получившая "взрослый" рейтинг "R", будет идти 4 часа и содержать 2,5 часа ранее не показанных сцен (из них недавно доснятых - несколько минут). Премьера пройдёт 18 марта на HBO. А в это воскресенье планируется презентация нового трейлера.

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