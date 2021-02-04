Зак Снайдер показал новый кадр с Бэтменом из "Лиги справедливости"

Зак Снайдер продолжает массированную пиар-атаку в связи с приближающимся (18 марта на HBO Max) выходом его версии "Лиги справедливости".

На этот раз он запостил новый кадр с Бэтменом, воспользовавшись для этого набирающей популярность соцсетью Vero. Он быстро разошёлся по другим соцсетям.

Отмечается, что этот кадр - из числа немногих сцен, которые Снайдер доснял специально для Snyder Cut. Бен Аффлек тогда впервые надел плащ Тёмного рыцаря после того, как оставил эту роль.

При этом, напомним, фильм, получивший "взрослый" рейтинг "R", будет идти 4 часа и содержать 2,5 часа ранее не показанных сцен.

Ранее Снайдер выложил кадр с Джокером.