DC Films: Режиссерская версия "Лиги справедливости" - это тупик

Президент DC Films Уолтер Хамада в интервью The New York Times рассказал о том, как компания планирует развивать супергеройскую вселенную.

По его словам, начиная с 2022-го, студия будет выпускать по 4 крупных кинокомикса в год. Благодаря концепции мультивселенной появится возможность представлять несколько версий одного и того же персонажа. Например, кроме Бэтмена Роберта Паттинсона на радость SJW-публике может быть введен еще и чернокожий Защитник Готэма, утечки о котором попадали в Сеть на протяжении всего уходящего года.

Сюжеты масштабных картин расширят при помощи спин-оффов и сериалов, судя по всему, воодушевившись похожими моделями производства контента Marvel и Lucasfilm.

Однозначна позиция топ-менеджера касательно многострадальной режиссерской версии "Лиги справедливости" Зака Снайдера. По мнению Хамады, так называемый Snydercut - это тупиковая ветвь развития объединенной команды супергероев. Судя по всему, релиз проекта на HBO Max является разовой акцией милосердия боссов Warner Bros. по отношению к опальному режиссеру.