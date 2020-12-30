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DC Films: Режиссерская версия "Лиги справедливости" - это тупик

Новости
    30.12.2020, 14:17
Текст:   Богдан Бобров

Президент DC Films Уолтер Хамада в интервью The New York Times рассказал о том, как компания планирует развивать супергеройскую вселенную.

Фото: youtube.com/ The CW Network
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По его словам, начиная с 2022-го, студия будет выпускать по 4 крупных кинокомикса в год. Благодаря концепции мультивселенной появится возможность представлять несколько версий одного и того же персонажа. Например, кроме Бэтмена Роберта Паттинсона на радость SJW-публике может быть введен еще и чернокожий Защитник Готэма, утечки о котором попадали в Сеть на протяжении всего уходящего года.

Сюжеты масштабных картин расширят при помощи спин-оффов и сериалов, судя по всему, воодушевившись похожими моделями производства контента Marvel и Lucasfilm.

Однозначна позиция топ-менеджера касательно многострадальной режиссерской версии "Лиги справедливости" Зака Снайдера. По мнению Хамады, так называемый Snydercut - это тупиковая ветвь развития объединенной команды супергероев. Судя по всему, релиз проекта на HBO Max является разовой акцией милосердия боссов Warner Bros. по отношению к опальному режиссеру.

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