Снайдер показал Джокера из режиссерской версии "Лиги справедливости"

Зак Снайдер, как ни странно, до сих пор не устал от себя и своего Snyder Cut - режиссёрской версии "Лиги справедливости", которая выйдет на HBO Max 18 марта.
Режиссёр поделился первым кадром с Джокером в исполнении Джареда Лето, не попавшего в версию 2017 года. Ранее Лето исполнил Джокера в "Отряде самоубийц".
Amazing character you created. Honored to have our worlds collide. @DavidAyerMovies @JaredLeto pic.twitter.com/6FubzkPh4Y— Zack Snyder (@ZackSnyder) February 2, 2021
Напомним, обильно распиаренная (в первую очередь - самим Снайдером) режиссёрская версия "Лиги справедливости" получит рейтинг "R" и будет идти 4 часа (обещано 2,5 часа новых сцен).