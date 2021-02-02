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Снайдер показал Джокера из режиссерской версии "Лиги справедливости"

Новости
    02.02.2021, 19:59
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Зак Снайдер, как ни странно, до сих пор не устал от себя и своего Snyder Cut - режиссёрской версии "Лиги справедливости", которая выйдет на HBO Max 18 марта.

Режиссёр поделился первым кадром с Джокером в исполнении Джареда Лето, не попавшего в версию 2017 года. Ранее Лето исполнил Джокера в "Отряде самоубийц".

Напомним, обильно распиаренная (в первую очередь - самим Снайдером) режиссёрская версия "Лиги справедливости" получит рейтинг "R" и будет идти 4 часа (обещано 2,5 часа новых сцен).

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