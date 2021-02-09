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Зак Снайдер анонсировал новый трейлер своей "Лиги справедливости"

Новости
    09.02.2021, 13:50
Текст:   Козьма Лоханкин

До выхода четырёхчасовой режиссёрской версии "Лиги справедливости" Зака Снайдера ещё остаётся порядочно времени (премьера - 18 марта на HBO Max), но режиссёр продолжает всеми мыслимыми и немыслимыми способами пиарить своё многострадальное детище.

Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
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Поделившись новыми кадрами - с Джокером в исполнении Джареда Лето и Беном Аффлеком в роли Бэтмена, Снайдер у себя в Twitter анонсировал новый трейлер. Выйдет он 14 февраля.

Предыдущий трейлер Зак показал летом минувшего года. А потом представил его чёрно-белую версию.

"Лига справедливости" вышла в 2017 году, не снискав особого успеха ни у зрителей, ни у критиков. Снайдер божится, что его версия будет куда круче (и с рейтингом "R"). Для неё, напомним, даже потребовались досъёмки нового материала.

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