"Форсаж 9" выйдет в прокат в России на месяц раньше, чем в США

Девятая часть известнейшей гоночной франшизы "Форсаж" получила новую дату премьеры в России - 20 мая. Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".

Отдельно отмечается, что старт проката в отечественных кинотеатрах начнется с опережением на 5 недель по сравнению с США. В домашнем регионе ленту начнут показывать только 25 июня.

Изначально картина о похождениях Доминика Торетто и компании должна была выйти 21 мая 2020 года, но из-за пандемии премьера несколько раз откладывалась.

По предварительным данным, часть событий грядущего фильма, история которого начиналась с соревнований по стритрейсингу, развернется в космосе.