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Братья Руссо поздравили Кэмерона с победой "Аватара" над "Мстителями"

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    14.03.2021, 19:40
Текст:   Олег Усков

Братья Руссо, создатели художественного фильма "Мстители: Финал", до очень недавнего времени бывшего самой кассовой картиной в истории кино, вернули Джеймсу Кэмерону, ранее их с этим поздравившего, любезность.

Фото: kinopoisk.ru
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Поздравительная открытка Руссо появилась на всех официальных аккаунтах братьев в социальных сетях.

Суть. "Аватар" Кэмерона вышел в повторный прокат в Китае и за счет этого вернул себе первую строчку в таблице тотальных кассовых сборов, летом 2019-го отвоеванную у него "Мстителями".

По информации Deadline, уже за первые два дня повторного проката "Аватар" собрал в Поднебесной 80 миллионов юаней, или 12,3 миллиона долларов.

Фото: kinopoisk.ru
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Таким образом, общая касса "Аватара" - 2 798 579 794 доллара, а "Мстителей" - 2 797 501 328.

Впрочем, ситуация не стала неожиданностью - о том, что фантастическая драма Кэмерона вернет себе пальму первенства, заговорили сразу после того, как стало известно и перевыпуске картины.

Ну и поклонникам мытарств синих худощавых инопланетных аборигенов напомним, что впереди их ждет череда поводов для ликования - целых четыре сиквела. "Аватар 2" Disney запланировал на 16 декабря 2022-го, третий - на 20 декабря 2024-го, четвертый и пятый - 18 декабря 2026-го и 22 декабря 2028 соответственно.

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