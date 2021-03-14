Братья Руссо поздравили Кэмерона с победой "Аватара" над "Мстителями"

Братья Руссо, создатели художественного фильма "Мстители: Финал", до очень недавнего времени бывшего самой кассовой картиной в истории кино, вернули Джеймсу Кэмерону, ранее их с этим поздравившего, любезность.

Поздравительная открытка Руссо появилась на всех официальных аккаунтах братьев в социальных сетях.

Суть. "Аватар" Кэмерона вышел в повторный прокат в Китае и за счет этого вернул себе первую строчку в таблице тотальных кассовых сборов, летом 2019-го отвоеванную у него "Мстителями".

По информации Deadline, уже за первые два дня повторного проката "Аватар" собрал в Поднебесной 80 миллионов юаней, или 12,3 миллиона долларов.

Таким образом, общая касса "Аватара" - 2 798 579 794 доллара, а "Мстителей" - 2 797 501 328.

Впрочем, ситуация не стала неожиданностью - о том, что фантастическая драма Кэмерона вернет себе пальму первенства, заговорили сразу после того, как стало известно и перевыпуске картины.

Ну и поклонникам мытарств синих худощавых инопланетных аборигенов напомним, что впереди их ждет череда поводов для ликования - целых четыре сиквела. "Аватар 2" Disney запланировал на 16 декабря 2022-го, третий - на 20 декабря 2024-го, четвертый и пятый - 18 декабря 2026-го и 22 декабря 2028 соответственно.