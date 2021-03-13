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"Аватар" вернул себе звание самого кассового фильма в истории

Новости
    13.03.2021, 18:49
Текст:   Козьма Лоханкин

Совсем немного потребовалось "Аватару", чтобы, как и ожидалось, вернуть себе звание самого кассового фильма в истории.

Фото: kinopoisk.ru
Актриса в знак протеста разделась на сцене на вручении премии "Сезар"

Картина Джеймса Кэмерона 2009 года вышла в повторный прокат в Китае, что позволило ей обойти ленту 2019 года "Мстители: Финал".

Теперь общий заработок "Аватара" составляет 2 798 579 794 доллара, касса же "Финала" - 2 797 501 328 долларов, сообщает Deadline.

Напомним, Кэмерон завершил сиквела "Аватара", первого из четырёх заявленных. Премьера должна состояться в декабре 2022 года.

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