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"Аватар" может вернуть себе звание самого кассового фильма

Новости
    11.03.2021, 17:02
Текст:   Козьма Лоханкин

У фильма 2009 года "Аватар" появился шанс вернуть себе звание самого кассового фильма в истории кино.

Фото: kinopoisk.ru
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Это может случиться благодаря тому, что фантастическая лента снова выйдет в Китае. О прокате, который стартует 12 марта в 3D и IMAX, в Китае рассказал режиссёр фильма Джеймс Кэмерон, передаёт THR.

Это может помочь "Аватару" отвоевать первую строчку у марвеловского блокбастера "Мстители: Финал", который не без труда обошёл его в 2019 году.

Задача посильная - сейчас разница составляет менее 7,5 млн долларов: у "Аватара" - 2 млрд 790 млн, у последних "Мстителей" - около 2 млрд 797 млн.

Напомним, Кэмерон недавно завершил съёмки "Аватара 2", первого из четырёх заявленных сиквелов. Премьера намечена на декабрь 2022 года.

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