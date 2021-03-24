В Совфеде предложили проиндексировать пенсии старшим по дому

В Совете Федерации оценили предложение освободить руководителей советов многоквартирных домов от уплаты страховых взносов. Первый замглавы комитета по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин заявил, что нужно провести круглый стол по данному вопросу и оформить законопроект.

Ранее зампред палаты молодых законодателей при Совете федерации Илья Ножечкин предложил внести поправки в Налоговый кодекс. Дело в том, что большинство старших по домам - пенсионеры и страховые взносы переводят их в разряд работающих пенсионеров, которым индексация пенсий не положена". То есть у людей нет стимула заниматься общественно-полезным делом, подчеркнул Ножечкин.

"Энтузиастов, которые готовы вкладывать силы в благоустройство домов, нужно поощрять. Но конечно, не из-под полы, а в открытую", - подчеркнул Рябухин, намекнув на то, что некоторые управляющие компании выплачивают старшим по домам "зарплаты в конвертах". "Мы хотим легализовать такие выплаты, чтобы все было законно. Но нужно, чтобы с этой суммы не взимались платежи в социальные фонды", - цитирует сенатора "Парламентская газета".