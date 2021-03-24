Стать доктором наук можно без диссертации

Едва ли не самая обсуждаемая новация - возможность стать доктором наук без обязательного написания диссертации. В работу диссертационных советов вводится норма, когда ученую степень можно получить на основании научного доклада по совокупности своих ранее опубликованных работ.

Председатель Высшей аттестационной комиссии Владимир Филиппов еще на стадии подготовки такого нововведения убеждал читателей "РГ", что это шаг навстречу активно работающим исследователям, конструкторам, экспериментаторам, врачам, педагогам. Многие из них, весьма достойные научных степеней, по словам главы ВАК, не хотели и не могли защищаться только потому, что нужно было отрываться от реальной научной работы и садиться за "никому не нужный талмуд" с большим набором формальных условий.

- У нас обязательно диссертация - то есть специально созданная рукопись, - развивал этот посыл глава ВАК. - А во многих других странах - как правило, автореферат, к которому прикладываются основные научные публикации автора.

Добавим, что в чем-то похожая норма существовала у нас в советские времена, а теперь восстанавливается в правах уже с новыми требованиями, чтобы окно возможностей для ученых-практиков не стало лазейкой для всех желающих "по-быстрому остепениться".

Требования содержательные - не по форме, а по существу - остаются высокими и едиными для всех, утверждает Владимир Филиппов. А для защит по докладу даже стали жестче. "Требования к таким соискателям будут очень высокими", - вторит председателю ВАК официальный комментарий на сайте правительства к уже принятому документу.

Тот, кто специализируется на естественных, технических, медико-биологических и аграрных науках, для защиты по докладу должен иметь не менее 30 публикаций за последние десять лет. У соискателей на докторскую степень в области гуманитарных, экономических и общественных наук таких публикаций должно быть не менее 50. При этом возьмут в расчет не любые статьи, а только попавшие в международные базы данных. Для сравнения: при обычном варианте защиты (с написанием диссертации) таких статей-публикаций должно быть, соответственно, 10 и 15.

Но скептики среди экспертов все равно находятся и приводят свои резоны. Пугают тем, например, что так называемые "хищные" журналы станут за деньги публиковать и продвигать всех желающих в международные базы данных. А потом по этим публикациям станут защищаться.

- Хочу сказать, что все ровно наоборот, - не соглашается Владимир Филиппов. - Это раньше, когда защищалась только диссертация, смотрели главным образом на этот текст, а публикации автора никто (или почти никто) не изучал и даже в них не заглядывал. Даже оппоненты этого не делали - за очень редким исключением. Читали только автореферат и, в лучшем случае, диссертацию. А вот сейчас - наоборот. Когда не будет текста диссертации, а приложены опубликованные статьи, их будут смотреть и члены диссовета, и назначенные оппоненты.

Как бы то ни было, решение состоялось, и с 1 августа 2021 года можно ожидать первые защиты по новой процедуре. Она предусмотрена только для соискателей ученой степени доктора наук. На степень кандидата наук написание диссертации остается обязательным.

Отдельные пункты постановления правительства вносят поправки в ранее принятое положение о ВАК, уточняют и регламентируют порядок формирования ее экспертных советов и закрепляют в этой части полномочия Минобрнауки РФ. Заседания диссертационных советов теперь можно проводить в онлайн-формате. Его протестировали как временную меру в условиях пандемии и убедились, что целесообразно использовать на постоянной основе. Члены совета и оппоненты смогут принимать участие дистанционно, что значительно упростит организацию и сам процесс аттестации.

Среди других новаций - уже случившихся и ожидаемых - более гибкий и демократичный порядок формирования самих диссоветов. Минимальное число докторов наук в составе диссертационного совета сокращено с 19 до 11 человек. Но в таком, сокращенном совете, допускается проводить защиты только по одной или двум научным специальностям.

В состав диссертационного совета теперь имеют право войти ученые с дипломом PhD, чего в России никогда не было, и активно работающие кандидаты наук. При этом строго оговорено количество и качество научных публикаций, дающее право такому специалисту стать членом диссовета.

Утвержденные правительством нововведения и те, что еще грядут, серьезно меняют ландшафт научной аттестации в России, считает Владимир Филиппов и его коллеги в президиуме ВАК. Система становится более демократичной и гибкой. А в основе - повышение репутационной ответственности всех, кто в этот процесс вовлечен.