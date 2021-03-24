Утерянные столетие назад библейские свитки произвели сенсацию

Профессор Идэн Дершовиц, считающийся одним из ведущих экспертов в сфере изучения Еврейской Библии, опубликовал монографию с сенсационной гипотезой. По его мнению, утерянные "поддельные" библейские манускрипты, обнаруженные в 1878 году, могут быть подлинными и самыми древними известными нам библейскими текстами.

Как сообщает The Jerusalem Post, речь идет о свитках, которые еще 140 лет назад сначала произвели сенсацию, а затем оказались в эпицентре крупного скандала. В 1878 году торговец антиквариатом Моисей Шапиро, выходец из России, приобрел множество артефактов.

Он утверждал, что купил их у бедуинов, которые заявляли, что нашли свитки в пещере в пустыне у Мертвого моря. Судя по описаниям, это было "нечто, похожее на обернутые льняной тканью древние пергаменты". Шапиро владел антикварным магазином в Старом городе Иерусалима.

Он имел репутацию человека, который мог предложить не только подлинные и ценные артефакты, но и искусные подделки. Вероятно, Шапиро не знал, насколько древней была попавшая к нему рукопись, но понимал, что она похожа на Книгу Второзакония. Он предложил Британскому музею приобрести свитки за миллион фунтов стерлингов.

Музей согласился купить, но после того, как их осмотрят эксперты. И тут в дело вмешался французский востоковед и дипломат Шарль Симон Клермон-Ганно. Он мимолетно осмотрел артефакты и сразу же публично объявил, что они являются подделками.

Профессор Дершовиц считает, что Клермон-Ганно был давним врагом Шапиро. Но он был и видным экспертом, поэтому другие ученые согласились с его мнением. Подавленный Шапиро вскоре покончил с собой, а его вдова с аукциона продала рукописи книготорговцу Бернарду Куоричу. Тот перепродал их на рубеже веков, и вот уже 120 лет местонахождение этих рукописей остается неизвестным.

Дершовиц, получивший докторскую степень за библейские исследования в Еврейском университете в Иерусалиме, нашел копии тех свитков и изучил их. Его выводы вызвали новую сенсацию в научном мире и породили бурные споры. Все потому, что более века никто не уделял должного внимания содержанию рукописей.

Профессор Дершовиц поработал с частичными транскрипциями этих текстов, сделанными двумя учеными XIX века, а также нашел транскрипции самого Шапиро. По его словам, он "сразу почувствовал, что это не может быть подделка".

Одной из главных причин, по которой рукописи назвали подделкой, была история о том, что их нашли бедуины. Эту версию тогда сочли смехотворной. Однако спустя 70 лет именно в пещерах у Мертвого моря пастухи обнаружили около 25 тысяч фрагментов рукописей, известных сегодня всему миру как Свитки Мертвого моря.

"Транскрипция Шапиро, которую я нашел в архиве в Берлине, также является важным доказательством того, что он не подделывал рукописи, - считает Дершовиц. - Он внимательно их изучал, пытался во всем разобраться, писал вопросы на полях. Если бы он сам создал эти рукописи, ему бы не пришлось делать что-то подобное".

Но самыми важными доказательствами того, что утерянные документы были подлинными, профессор считает содержание текстов. Он установил, что они очень напоминают Книгу Второзакония, в которой, кстати, были приведены Десять заповедей. Но текст рукописи Шапиро содержит важные отличия от других, более поздних версий этой книги.

Например, в утерянных свитках отсутствуют некоторые сцены, известные по другим вариантам библейских текстов. Более века назад это сочли невнимательностью Шапиро. И только в 2002 году было установлено, что упомянутые отсутствующие фрагменты были добавлены в Книгу Второзакония позже, возможно, в поздний период Первого Храма.

По мнению Дершовица, это доказывает, что утерянная рукопись была создана задолго до известных нам копий, а ее возраст превышал 2700 лет. То есть утерянная рукопись могла быть не подделкой, а самым древним известным науке подлинным библейским текстом.

Объяснения Дершовица звучат логично, а в его монографии приведено множество аргументов в пользу версии о подлинности утерянных свитков. Однако многие современные эксперты восприняли исследование скептически. Они по-прежнему считают, что рукописи Шапиро были подделкой. По их версии, Шапиро мог и не знать о том, что это подделка. Это объясняет, например, его пометки на полях. Ведь подделать рукопись мог не сам Шапиро, в чем его когда-то обвинили, а кто-то другой.