Тайсон и Холифилд договорись о третьем бое

Два бывших абсолютных чемпиона мира по боксу - американцы Майк Тайсон и Эвандер Холифилд - снова сойдутся на ринге. Железный Майк сообщил, что их третий бой состоится 29 мая.

Только накануне Тайсон отказывался драться с Холифилдом за гонорар в 25 миллионов долларов. Но сторонам, видимо, удалось договориться.

- Нам осталось только пересмотреть некоторые пункты в контракте, - приводит слова Тайсона издание Bad Left Hook. - Холифилд - скромный парень, он верит в Бога, как и я. Но я собираюсь выиграть этот бой.

Напомним, что два предыдущих поединка в 1996 и 1997 годах завершились в пользу Холифилда. Причем во второй раз случился скандал: Майк откусил сопернику кусочек уха. Новая встреча двух легендарных боксеров из категории "50 плюс", скорее всего, будет носить выставочный характер. Как и бой Майка Тайсона и экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Роя Джонса-младшего в ноябре 2020 года.