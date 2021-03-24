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24.03.2021 21:25
Рубрика: Спорт

Силы остались

Тайсон и Холифилд договорись о третьем бое
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 63(8414)
Два бывших абсолютных чемпиона мира по боксу - американцы Майк Тайсон и Эвандер Холифилд - снова сойдутся на ринге. Железный Майк сообщил, что их третий бой состоится 29 мая.

Только накануне Тайсон отказывался драться с Холифилдом за гонорар в 25 миллионов долларов. Но сторонам, видимо, удалось договориться.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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- Нам осталось только пересмотреть некоторые пункты в контракте, - приводит слова Тайсона издание Bad Left Hook. - Холифилд - скромный парень, он верит в Бога, как и я. Но я собираюсь выиграть этот бой.

Напомним, что два предыдущих поединка в 1996 и 1997 годах завершились в пользу Холифилда. Причем во второй раз случился скандал: Майк откусил сопернику кусочек уха. Новая встреча двух легендарных боксеров из категории "50 плюс", скорее всего, будет носить выставочный характер. Как и бой Майка Тайсона и экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Роя Джонса-младшего в ноябре 2020 года.

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