Российский теннисист Даниил Медведев совершенно не волнуется перед стартом престижного турнира категории "Мастерс" в Майами, где он получил первый номер посева.

- Прошла неделя с момента, как я поднялся на вторую строчку, возможно, это могло бы добавить давления. Но я, наоборот, получил заряд энергии, я наслаждаюсь моментом. Я хочу доказать, что заслуженно занимаю эту позицию, - цитирует Медведева ATP Tour. - Я также получаю удовольствие от того, что я первый сеяный на "Мастерсе", особенно таком, как Майами. Этот статус не давит, а мотивирует, усиливает желание выигрывать матчи и побеждать на всех турнирах.

Во втором круге Медведев сыграет с победителем встречи Сэм Куэрри (США) - Лу Яньсюнь (Тайбэй). Обоих соперников россиянин уже обыгрывал.

Напомним, что от участия в турнире в Майами по разным причинам отказались много звезд, в том числе первая ракетка мира Новак Джокович и еще четыре теннисиста из топ-10 мирового рейтинга.