Туктамышева чисто исполнила тройной аксель в короткой программе на ЧМ

Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева удачно стартовала на ЧМ-2021 в Стокгольме.

В короткой программе ученица Алексея Мишина чисто исполнила свой коронный элемент ультра-си - аксель в 3,5 оборота и получила за прокат 78,86 балла. Туктамышева открывала предпоследнюю разминку и возглавила турнирную таблицу.

Напомним, что в 2015 году Лиза именно на этой арене в Стокгольме выиграла чемпионат Европы.

- С того турнира здесь ничего не изменилось, если не считать условий, в которых мы выступаем. Непривычно приезжать на крупное международное соревнование на каток, где ты уже каталась, - заявила Туктамышева в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России накануне старта. - Самое важное для спортсмена - это его физическая подготовка. Когда ты знаешь, что ты готов, у тебя спокойно и хорошо идут тренировки. Но я надеюсь, что стены, в которых я уже выигрывала чемпионат Европы, помогут мне, и я уверенно откатаю.

В произвольной программе у Туктамышевой заявлено два тройных акселя.

- Мне кажется, на 100 процентов я в себе никогда не буду уверена, но надеюсь, что все будет в порядке. По крайней мере тело готово ко всему, осталось настроить голову, - подчеркнула фигуристка.