Турция обыграла Нидерланды в стартовом матче отбора ЧМ-2022

Новости

Дзюба стал автором первого гола сборной Росси в отборе ЧМ-2022 23:27
Германия упрощает получение гражданства для потомков жертв нацизма 23:17
Замглавы Минцифры назначен председателем Форума ВВУИО в 2021 году 23:00
Минздрав Индии сообщил о крупнейшем с ноября всплеске инфекций 22:56
Ученые обнаружили новый "двойной мутантный" штамм коронавируса 22:48
Мальта - Россия - онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022 22:45
В центре столицы устранили проседание грунта 22:30
Ксения Мишонова: Семья из Талдомского района не стояла на учете 22:24
Германия призвала закупить "Спутник V" на общеевропейском уровне 22:13
Скончался еще один пострадавший при взрыве дома в Химках 22:06
Финляндия ограничит на 21 день передвижение граждан в Хельсинки и Турку 22:05
На Украине провизор аптеки умер после прививки AstraZeneca 21:44
Шойгу вручил премию Минобороны РФ артисту Безрукову 21:24
Количество вылечившихся от коронавируса военнослужащих превысило 32 тысячи 21:03
YouTube ограничил доступ к интервью Собчак со "скопинским маньяком" 20:51
Берлускони выписали из больницы 20:50
В Госдуме назвали бесполезными канадские санкции 20:39
В Сербии осквернили памятник советским солдатам 20:24
Нефть Brent дорожает почти на 6% 20:17
"Металлург" разгромил "Авангард" и сравнял счет в серии 19:50
Избивший в Капотне годовалую падчерицу отчим получил 7,5 лет колонии 19:34
Мишустин провел переговоры с президентом Республики Кипр 19:24
В Суэцком канале может возникнуть "пробка" из 250 судов 19:22
Эксперимент по электронному кадровому документообороту продлен 19:17
В бундестаге предложили поднять вопрос о вотуме доверия правительству Меркель 19:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разрешил гражданам подавать иски на завышенные цены
Верховный суд разрешил гражданам подавать иски на завышенные цены
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
24.03.2021 22:30
Рубрика: Спорт

Турция обыграла Нидерланды в стартовом матче отбора ЧМ-2022

Текст: Максим Домчев
Отборочный турнир чемпионата мира 2022 года в Европе начался матчем в Стамбуле, где команда Турции принимала команду Нидерландов. Счет в матче был открыт уже на 15-й минуте.
Фото: MURAD SEZER / POOL / AFP Фото: MURAD SEZER / POOL / AFP
Фото: MURAD SEZER / POOL / AFP

Нападающий сборной Турции Бурак Йылмаз решился на удар из-за пределов штрафной. Мяч рикошетом от игрока гостей полетел в другой угол от вратаря. На 34-й минуте встречи хозяева получили право на пенальти, который четко реализовал Йылмаз.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Мальта - Россия - онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022

В самом начале второй половины встречи Хакан Чалханоглу дальним ударом застал врасплох голкипера гостей. Команда Турции повела уже 3:0.

Сборная Нидерландов была близка к тому, чтобы отыграться. На 75-й минуте вышедший на замену Дави Классен отквитал один мяч, а спустя минуту также начинавший матч на скамейке запасных Люк де Йонг сократил отставание в счете до минимума.

Но все тот же Йылмаз на 81-й минуте точно пробил со штрафного, установив окончательный результат - 4:2.

В группе G также играют команды Латвии, Норвегии, Черногории и Гибралтара.

Спорт Футбол Чемпионат мира Чемпионат мира по футболу 2022

Главное сегодня

Песков рассказал о самочувствии Путина после прививки
В Госдуме назвали бесполезными канадские санкции
В Минобороны подготовили новый приказ о рассекречивании архивов войны
Анна Щербакова выиграла короткую программу на ЧМ
В Минэнерго рассказали, как будет формироваться цена на электроэнергию
Кто сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов
Свадьба Большунова пройдет в норвежском стиле