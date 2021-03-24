Турция обыграла Нидерланды в стартовом матче отбора ЧМ-2022

Отборочный турнир чемпионата мира 2022 года в Европе начался матчем в Стамбуле, где команда Турции принимала команду Нидерландов. Счет в матче был открыт уже на 15-й минуте.

Нападающий сборной Турции Бурак Йылмаз решился на удар из-за пределов штрафной. Мяч рикошетом от игрока гостей полетел в другой угол от вратаря. На 34-й минуте встречи хозяева получили право на пенальти, который четко реализовал Йылмаз.

В самом начале второй половины встречи Хакан Чалханоглу дальним ударом застал врасплох голкипера гостей. Команда Турции повела уже 3:0.

Сборная Нидерландов была близка к тому, чтобы отыграться. На 75-й минуте вышедший на замену Дави Классен отквитал один мяч, а спустя минуту также начинавший матч на скамейке запасных Люк де Йонг сократил отставание в счете до минимума.

Но все тот же Йылмаз на 81-й минуте точно пробил со штрафного, установив окончательный результат - 4:2.

В группе G также играют команды Латвии, Норвегии, Черногории и Гибралтара.