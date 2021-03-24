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У нового фильма Клинта Иствуда появилась дата премьеры

Новости
    24.03.2021, 10:56
Текст:   Олег Усков

Студия Warner Bros. определилась с датой премьеры "Мужских слез" (Cry Macho) 90-летнего Клиента Иствуда.

Фото: kinopoisk.ru
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Как передает Deadline, последняя на сегодня картина Иствуда, в которой могучий старец выступил режиссером, продюсером и исполнителем главной роли, параллельно выйдет в кино и на стриминге HBO Max 22 октября.

В основе сценария драмы, действие которой развернется в 70-х, - одноименный роман Ричарда Нэша.

Иствуд сыграл старого ковбоя, ветерана родео Мико, которого нанимают перевезти одиннадцатилетнего мальчишку к отцу - из Мексики в Техас, тем спасая его от матери-алкоголички. Путешествие, разумеется, для обоих станет поучительным.

Предыдущая картина пятикратного лауреата премии "Оскар" Иствуда - "Дело Ричарда Джуэлла" - вышла в 2019-м.

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