У нового фильма Клинта Иствуда появилась дата премьеры

Студия Warner Bros. определилась с датой премьеры "Мужских слез" (Cry Macho) 90-летнего Клиента Иствуда.

Как передает Deadline, последняя на сегодня картина Иствуда, в которой могучий старец выступил режиссером, продюсером и исполнителем главной роли, параллельно выйдет в кино и на стриминге HBO Max 22 октября.

В основе сценария драмы, действие которой развернется в 70-х, - одноименный роман Ричарда Нэша.

Иствуд сыграл старого ковбоя, ветерана родео Мико, которого нанимают перевезти одиннадцатилетнего мальчишку к отцу - из Мексики в Техас, тем спасая его от матери-алкоголички. Путешествие, разумеется, для обоих станет поучительным.

Предыдущая картина пятикратного лауреата премии "Оскар" Иствуда - "Дело Ричарда Джуэлла" - вышла в 2019-м.