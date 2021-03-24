Ученые обнаружили новый "двойной мутантный" штамм коронавируса

Новый "двойной мутантный" вариант коронавируса был обнаружен в образцах, собранных в Индии. Должностные лица проверяют, может ли вариант, в котором две мутации объединяются в одном и том же вирусе, быть более заразным или менее затронутым вакцинами, сообщает ВВС.

Речь идет о сочетании мутаций коронавируса E484Q и L452R, которые были найдены в образцах, собранных в западном индийском штате Махараштра. В заявлении министерства здравоохранения Индии говорится о том, что подобные двойные мутации вызывают уменьшение иммунитета организма и повышенную склонность к инфицированию. По словам вирусолога Шахида Джамиль, двойная мутация в ключевых областях шипового белка вируса может увеличить эти риски и позволить вирусу обойти иммунную систему. Шиповой белок является частью вируса, которую он использует для проникновения в клетки человека.

Двойные мутации были выявлены учеными индийского консорциума по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG), группы из 10 национальных лабораторий при министерстве здравоохранения Индии. Эксперты провели так называемое геномное секвенирование последних образцов, которое заключалось в тестировании генетического кода организма на предмет наличия вируса. Из взятых 10787 образцов в 18-ти индийских штатах были также выявлены 736 британских штаммов, 34 из Южной Африки и один бразильский.