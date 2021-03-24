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24.03.2021 15:46
Рубрика: Общество

В 2020 году выросло количество погибших и травмированных летом детей

Текст: Елена Яковлева

В 70 раз увеличилось количество детей, получивших летом 2020 года различные травмы по сравнению с тем же периодом 2019 года. Более 880 детей погибли летом 2020 года, и это вдвое больше, чем годом ранее, сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова.

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- В 70 раз увеличилось число пострадавших детей - поломаны руки, ноги​​​. Порядка 150 заболевших детей было выявлено в летних оздоровительных лагерях с COVID-19. Это 0,02 процента от всех отдохнувших в прошлую оздоровительную кампанию, - отметила Анна Кузнецова в ходе заседания межведомственной комиссии по вопросам организации детского отдыха и оздоровления детей, транслируемого на сайте Госдумы. - Погибших у нас 885 человек, что в два раза больше, чем летом прошлого года. Цифры такого роста мы не видели за последние годы вообще.

Анна Кузнецова напрямую связывает эту трагическую статистику с сокращением организованного летнего отдыха детей.

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