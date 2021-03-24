В Австрии станут пускать в магазины только с тестом на коронавирус

В трех регионах Австрии сразу после Пасхи (в этом году католики празднуют ее 4 апреля) ужесточат карантинный режим. Это произойдет в Вене, Нижней Австрии и Бургенланде, заявил 24 марта министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер.

В частности, с 7 апреля в непродовольственные магазины в этих регионах станут пускать только с отрицательным тестом на коронавирус. Занятия в школах переведут на дистанционный режим.

Что касается периода с 1 по 6 апреля, когда страна будет отмечать Страстную неделю и Пасху, то на эти дни закроются непродовольственные магазины, торговые центры, парикмахерские и массажные салоны. На улицах в местах массового скопления людей надо будет носить маски-респираторы типа FFP2. Также маска будет обязательна в помещении, где находится больше одного человека. Будет ужесточен въездной режим на границе с Венгрией и Чехией. Кроме того, отметил канцлер Австрии Себастьян Курц, власти намерены снова ввести ограничения на выход из дома, как это было на Рождество.

На востоке Австрии в настоящее время растет заболеваемость коронавирусом из-за распространения британского штамма. За последние дни по стране фиксируется ежедневно свыше 3 тысяч случаев. При этом смертность от последствий ковида составляет в среднем 28 человек в день. Всего с начала пандемии в Австрии заболели 520 тысяч человек, скончались 9 121.