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Рубрика: В мире

В Бразилии за сутки от коронавируса погиб 3 251 человек

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)

Менее чем за месяц суточная смертность от коронавируса в Бразилии выросла в два раза. Местные врачи начинают бить тревогу: больницы могут столкнуться с дефицитом кислорода и медикаментов, известных здесь как "набор для ИВЛ".

Фото: AP Photo / Andre Penner
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В последние дни Бразилия все больше напоминает поезд, который на всех парах мчится в пропасть. Меньше чем за месяц страна преодолела две психологически важные отметки в две и три тысячи смертей за 24 часа, шесть раз с начала марта Бразилия перебивала собственный рекорд суточной смертности.

Именно по показателю смертности от коронавируса Бразилия закрепилась на первом месте в мире. Согласно эпидемиологическому бюллетеню ВОЗ, с 15 по 21 марта в мире было зарегистрировано 60 414 летальных исходов от COVID-19. По данным бразильского минздрава, за тот же период коронавирус стал причиной смерти 15 650 бразильцев. Таким образом, на минувшей неделе на Бразилию пришлось 25 процентов всех смертей от коронавируса на планете.

Бразильский Фонд им. Освалдо Круза (Fiocruz) - один из самых авторитетных исследовательских институтов в области вирусологии в Латинской Америке - говорит о "крупнейшем санитарном коллапсе в истории". В 25 из 27 регионах страны фонд палат интенсивной терапии, предназначенный для лечения коронавируса, заполнен более чем на 80 процентов. В 18 бразильских штатах этот показатель превышает 90 процентов, а в штатах Рондония и Мату-Гросу-ду-Сул - свыше 100 процентов.

Министерство здравоохранения Бразилии сообщает, что в семи штатах, преимущественно на севере страны, пункты оказания первой помощи сталкиваются со сложностями в обеспечении больных кислородом. Близка к критической и ситуация с поставками так называемого "набора для ИВЛ", который включает в себя седативные препараты и анестетики. Так, в Сан-Паулу, самом богатом штате Бразилии, запасов этих медикаментов хватит лишь на неделю.

Согласно данным бразильского минздрава, за минувшие сутки здесь зафиксировано 82,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в стране выявлено более 12 миллионов случаев заболевания COVID-19, а количество смертей вплотную приближается к отметке в 300 тысяч.

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