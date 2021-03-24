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24.03.2021 15:10
Рубрика: Власть

В День Победы над Красной площадью пролетят 76 самолетов и вертолетов

Текст: Юрий Гаврилов
Через несколько дней, с началом апреля, лучшие летчики и экипажи Воздушно-космических войск России начнут тренироваться в прохождении над Красной площадью во время военного парада 9 мая.
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Барражировать целый месяц над центром Москвы они, конечно, не станут. Таких учебных пролетов будет минимум. Но для того чтобы пилоты до автоматизма отработали маневрирование в столичном небе, для них спланировали вылеты на подмосковный полигон Алабино. Там несколько лет назад для тренировки парадных расчетов построили специальную площадку - аналог Красной площади. Вот над ней и будут ходить торжественным строем военные самолеты и вертолеты.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Планируется, что к главному параду года привлекут 76 воздушных судов - 53 самолета и 23 вертолета. Количество авиатехники определено не случайно. Оно соответствует годам, минувшим со Дня Победы. Разнообразие типов крылатых и винтокрылых машин - от стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС до новых и перспективных комплексов тактической авиации, современных боевых вертолетов и транспортников - должно не только порадовать глаз зрителей, но и продемонстрировать стране и миру всю мощь российских ВКС.

Разумеется, командование уделит особое внимание безопасности парадного пролета над Красной площадью. Подготовка к нему идет полным ходом. По словам главного штурмана Воздушно-космических сил РФ Анатолия Миняйло, все расчеты авиационной части Парада Победы уже выполнены.

"Маршруты полетов спланированы таким образом, чтобы обеспечить решение задачи в любых условиях обстановки, в том числе и в сложной метеорологической", - заявил Миняйло в интервью "Красной звезде".

Он рассказал, что для участия в параде 9 мая в Москве создана группировка авиации, которая базируется на девяти аэродромах - восьми военных и одном аэродроме Минпромторга. Главный штурман ВКС уточнил, что координировать проход самолетов и вертолетов над центром российской столицы будут на 40 пунктах управления, в том числе на Спасской башне Кремля.

Фото: Пресс-служба ЗВО
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"Для личного состава, которому доверено участие в параде на Красной площади это очень почетная и ответственная задача. Только высоко подготовленные экипажи способны ее выполнить в составе парадного строя разнородных типов воздушных судов на временных интервалах в десять секунд между группами вертолетов и 20 секунд между самолетными группами", - отметил Миняйло.

По его словам, основная задача состоит в том, чтобы разработать маршруты полетов, позволяющие экипажам парадного строя не только в сжатое время безопасно выполнить полет, но и осуществить сбор боевого порядка, заняв малые и предельно малые высоты над Красной площадью. Эти высоты, отметил офицер, составляют от 200 до 400 метров для самолетов и 100 метров для вертолетов. "При этом экипажи должны выйти в точку показа по времени с точностью, равной одна-три секунды", - сообщил главный штурман ВВС.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Воздушно-космические силы (ВКС) День Победы

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