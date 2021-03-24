В День тетра "Культура.РФ" покажет спектакли ведущих театров страны

Так, зрители увидят классические спектакли "Капитанская дочка" театра "У Никитских ворот", "Таланты и поклонники" Малого театра, "Три товарища" театра "Современник", "Повести Белкина" Московского драматического театра им. А.С. Пушкина, "Сны господина де Мольера" театра "Ленком" и многие другие.

Спектакли "7 самураев" театра "Практика", "Тот самый день" "Школы современной пьесы", "Маяковский идет за сахаром" Театра Маяковского и "Нашла коса на камень" Театра Наций должны заинтересовать ценителей современного театрального искусства.

Для юных зрителей подготовлена отдельная программа. Их ждет встреча с героями ярких и волшебных постановок "Руслан и Людмила" московского театра "Трикстер" и "Летучий корабль" "Театриума на Серпуховке".

Расписание трансляций уже доступно на официальной странице Дня театра. Там же собраны все самые интересные события, которые пройдут в рамках акции, а это более 650 спектаклей, лекций, творческих вечеров и дискуссий, большинство из которых пройдут в онлайн-формате.

Кстати

Редакция портала "Культура.РФ" и книжный сервис по подписке MyBook сделали подборку всемирно известных пьес российский писателей. Например, пьесу Максима Горького "На дне" показывали в Финляндии всего лишь спустя несколько месяцев после премьерного показа в Московском художественном театре. А пьесы Антона Чехова ставят в зарубежных театрах так же часто, как драмы и комедии Уильяма Шекспира и Генрика Ибсена.

В топ также вошли "Борис Годунов" и "Каменный гость" Александра Пушкина, "Бесприданница" и "Гроза" Александра Островского, "Женитьба" Николая Гоголя, "Дни Турбиных" Михаила Булгакова.