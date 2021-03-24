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24.03.2021 20:39
Рубрика: Власть

В Госдуме назвали бесполезными канадские санкции

Текст: Татьяна Замахина

Канадские санкции против России абсолютно бесполезны. В любом случае, без ответа они не останутся. Об этом заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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Ранее власти Канады ввели ограничения в отношении девяти российских должностных лиц. Однако они практически повторяют ограничения для руководителей спецслужб и правоохранительных органов, прописанные в российских законах, заметил Слуцкий. То есть смысла они не несут и носят популистский характер, считает глава комитета ГД. Кстати, "черный список" Оттавы практически дублирует аналогичный Вашингтона. А в целом санкции коллективного Запада были введены по абсолютно голословным причинам, подчеркнул Слуцкий.

А так как они являются одним из инструментов сдерживания и вмешательства в дела суверенной России, то без ответа не останутся, уверен парламентарий. И он, по его оценке, будет соразмерным адекватным.

Ранее стало известно, что в санкционный список Канады включены глава ФСБ Александр Бортников, руководитель ФСИН Александр Калашников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, генпрокурор Игорь Краснов, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, начальник управления президента Андрей Ярин, глава Росгвардии Виктор Золотов и полпред президента в Сибири Сергей Меняйло. Им будет запрещен въезд в Канаду, а все их возможные банковские счета в этой стране будут заморожены. Канада назвала свои действия ответом на нарушения прав человека на территории России.

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