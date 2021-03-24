Международная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction на этот раз особенно долгожданная: книжный марафон должен был пройти еще в декабре, но коронавирус, как все уже усвоили, умеет рушить планы. Впрочем, здесь, в Гостином дворе, солнце льется сквозь стеклянные потолки на книжные прилавки - выход из зимней спячки компенсирует все волнения и ожидания.

Non\fiction — как уютный город: во все закоулки хочется заглянуть и писателей всех увидеть и их книги. Фото: Олеся Курпяева

Открывая ярмарку, председатель оргкомитета Василий Бычков рассказал о программе - как обычно, насыщенная, она предлагает гостям более 400 мероприятий. Да, не все смогли приехать, да, программу, по словам Бычкова, пришлось поджать на 10 процентов, но атмосферу-то никто не отменял. А атмосфера у этой ярмарки совершенно уникальная. И лица - светлые. Вокруг - издательства, которые чаще всего в тени гигантских фабрик, издающих книги многотысячными тиражами. Но зато у этих небольших издательств - имена: тут "Дмитрий Шостакович", "Достоевский", "Бродский", издательство Литературного музея, университетов... Где еще им так собраться?

К тому же ярмарка все-таки остается международной: иностранные гости здесь появятся онлайн - издатели и литераторы Италии, Испании, Канады, Польши, Нидерландов, Франции. Хотя и лично некоторые все-таки будут. На открытии теплые слова сказали издатели Борис Куприянов, Ирина Прохорова. Большую программу подготовил Альянс независимых издателей и книгораспространителей - свои книги представляют издательства из разных регионов России. И, конечно, особый мир на ярмарке - читатели с издателями могут посмотреть в глаза друг другу. Иногда это полезно и первым и вторым.

Просторный зал Гостиного двора принимает в этом году 288 больших и малых издательств из 19 стран. Выбор огромен. Романы. Книги научно-популярные. Биографии и мемуары. Гастрономические, деловые - на все вкусы. А павильоны комиксов и детских книг! Тут настоящие волшебные городки, где можно потеряться не на один час. Пусть вы не фанат комиксов и детей у вас никогда не было и нет.

- Вот это прекрасная книга, проглотила ее буквально за день, - почтенная дама обращает мое внимание на томик оранжевого цвета. Заголовок приторный, но я дружелюбно киваю. Здесь просто каждому нет шансов не найти книгу себе по душе. Не только книгу - и прекрасную закладочку, и футболку с остроумной надписью, и сумку-шопер с Муми-троллями. И даже собеседников, готовых обсудить что угодно - от книг до фильмов.

Читатели соскучились. По культурной жизни, по книгам, по толчее вокруг прилавков. Разумеется, тут следят, чтоб не толпились. Купить билеты по-прежнему можно исключительно онлайн, при входе обязательно быть в маске и перчатках. Одновременно на ярмарке могут находиться не более двух тысяч гостей, поэтому вход разбит по временным промежуткам.

Слева юные посетители делают селфи на фоне павильонов (хочешь - фоном будут супергерои или персонажи сказок, хочешь - абстрактные каракули). Справа книголюбы со стажем вдумчиво листают издания. Все еще впереди: во-первых, ярмарка еще четыре дня - до 28 марта, а во-вторых, билетов уже сейчас продано в четыре раза больше, чем в прошлом году - 5,5 тысячи.

Главное, конечно, встречи с писателями. Их в эти дни будет целая россыпь. Книг наверняка наберете столько, что не унести. Не бойтесь. Вам помогут. На ярмарке даже организована доставка - покупки могут донести до ближайшей станции метро либо привезти прямо домой.

Кстати

Большую программу на ярмарке представляет "Российская газета". На стенде газеты можно оформить подписку на "РГ" и журнал "Родина".

В четверг, 25 марта, в Зоне семинаров N 3 можно будет услышать Николая Долгополова (презентация нового сборника "Легендарные разведчики - 3", 14.00), Ариадну Рокоссовскую ("Маршалы Победы. Семейные воспоминания", 16.00), Юрия Лепского ("Бродский только что ушел", 17.00).

В пятницу, 26-го, выступят Михаил Визель ("Пушкин. Болдино. Карантин. Хроника самоизоляции 1830 года". Зона семинаров N 2, 17.00) и Павел Басинский ("Соня, уйди!" Софья Толстая: взгляд мужчины и женщины. Роман-диалог". Зона семинаров N 1, 20.00).