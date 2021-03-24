Новости

В бундестаге предложили поднять вопрос о вотуме доверия правительству Меркель 19:05
Портал госуслуг будет оповещать пользователя о назначении гендиректором 18:57
Песков заявил об ответных мерах на санкции Канады 18:56
Молчание Сеула и Вашингтона по поводу северокорейских запусков вызвало вопросы 18:50
Сергей Шойгу встретился с разработчиком виртуального оружия 18:38
Министры иностранных дел РФ и Южной Кореи провели переговоры в Сеуле 18:33
Депутаты МГД направят в Госдуму законопроект об увеличении штрафов за незаконный сброс отходов 18:32
Правительство РФ примет участие в акции "Час Земли" 18:06
Министр обороны Румынии опубликовал секретные данные 18:03
Путин придал школам искусств новый статус 17:54
Трусова сорвала каскад в короткой программе на ЧМ 17:43
Путин встретится с лауреатами премий и посетит детский театр 17:42
Алина Загитова поддержала участников ЧМ в Стокгольме 17:27
Песков оценил возможность возвращения Путина к обычному графику работы 17:22
Захарова: НАТО стоит заняться своими проблемами 17:19
В Дагестане возбудили уголовное дело после взрыва гранаты в школе 17:18
Эрдоган переизбран на пост главы Партии справедливости и развития 17:13
Суд в Подмосковье вынес приговор убийце пенсионера 17:07
Туктамышева чисто исполнила тройной аксель в короткой программе на ЧМ 17:01
Муниципальным округам дадут новые полномочия 16:55
Задержан руководитель детской тургруппы, попавшей под лавину в Хибинах 16:54
Орнитолог объяснил нашествие чаек на Ростов 16:41
Госдума отклонила проекты об индексации для работающих пенсионеров 16:39
Самая большая в мире картина на холсте продана за 62 млн долларов 16:36
В центре Москвы на проезжей части просел асфальт 16:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разрешил гражданам подавать иски на завышенные цены
Верховный суд разрешил гражданам подавать иски на завышенные цены
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
24.03.2021 18:36
Рубрика: Культура

Книги вышли из спячки

В Гостином дворе открылась ярмарка интеллектуальной литературы
Текст: Инга Бугулова
Российская газета - Федеральный выпуск № 63(8414)
Международная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction на этот раз особенно долгожданная: книжный марафон должен был пройти еще в декабре, но коронавирус, как все уже усвоили, умеет рушить планы. Впрочем, здесь, в Гостином дворе, солнце льется сквозь стеклянные потолки на книжные прилавки - выход из зимней спячки компенсирует все волнения и ожидания.
Non\fiction — как уютный город: во все закоулки хочется заглянуть и писателей всех увидеть и их книги. Фото: Олеся Курпяева Non\fiction — как уютный город: во все закоулки хочется заглянуть и писателей всех увидеть и их книги. Фото: Олеся Курпяева
Non\fiction — как уютный город: во все закоулки хочется заглянуть и писателей всех увидеть и их книги. Фото: Олеся Курпяева

Открывая ярмарку, председатель оргкомитета Василий Бычков рассказал о программе - как обычно, насыщенная, она предлагает гостям более 400 мероприятий. Да, не все смогли приехать, да, программу, по словам Бычкова, пришлось поджать на 10 процентов, но атмосферу-то никто не отменял. А атмосфера у этой ярмарки совершенно уникальная. И лица - светлые. Вокруг - издательства, которые чаще всего в тени гигантских фабрик, издающих книги многотысячными тиражами. Но зато у этих небольших издательств - имена: тут "Дмитрий Шостакович", "Достоевский", "Бродский", издательство Литературного музея, университетов... Где еще им так собраться?

Фото: Александр Корольков
В Москве открывается книжная ярмарка non/fiction

К тому же ярмарка все-таки остается международной: иностранные гости здесь появятся онлайн - издатели и литераторы Италии, Испании, Канады, Польши, Нидерландов, Франции. Хотя и лично некоторые все-таки будут. На открытии теплые слова сказали издатели Борис Куприянов, Ирина Прохорова. Большую программу подготовил Альянс независимых издателей и книгораспространителей - свои книги представляют издательства из разных регионов России. И, конечно, особый мир на ярмарке - читатели с издателями могут посмотреть в глаза друг другу. Иногда это полезно и первым и вторым.

Просторный зал Гостиного двора принимает в этом году 288 больших и малых издательств из 19 стран. Выбор огромен. Романы. Книги научно-популярные. Биографии и мемуары. Гастрономические, деловые - на все вкусы. А павильоны комиксов и детских книг! Тут настоящие волшебные городки, где можно потеряться не на один час. Пусть вы не фанат комиксов и детей у вас никогда не было и нет.

- Вот это прекрасная книга, проглотила ее буквально за день, - почтенная дама обращает мое внимание на томик оранжевого цвета. Заголовок приторный, но я дружелюбно киваю. Здесь просто каждому нет шансов не найти книгу себе по душе. Не только книгу - и прекрасную закладочку, и футболку с остроумной надписью, и сумку-шопер с Муми-троллями. И даже собеседников, готовых обсудить что угодно - от книг до фильмов.

Читатели соскучились. По культурной жизни, по книгам, по толчее вокруг прилавков. Разумеется, тут следят, чтоб не толпились. Купить билеты по-прежнему можно исключительно онлайн, при входе обязательно быть в маске и перчатках. Одновременно на ярмарке могут находиться не более двух тысяч гостей, поэтому вход разбит по временным промежуткам.

Слева юные посетители делают селфи на фоне павильонов (хочешь - фоном будут супергерои или персонажи сказок, хочешь - абстрактные каракули). Справа книголюбы со стажем вдумчиво листают издания. Все еще впереди: во-первых, ярмарка еще четыре дня - до 28 марта, а во-вторых, билетов уже сейчас продано в четыре раза больше, чем в прошлом году - 5,5 тысячи.

Главное, конечно, встречи с писателями. Их в эти дни будет целая россыпь. Книг наверняка наберете столько, что не унести. Не бойтесь. Вам помогут. На ярмарке даже организована доставка - покупки могут донести до ближайшей станции метро либо привезти прямо домой.

Кстати

Большую программу на ярмарке представляет "Российская газета". На стенде газеты можно оформить подписку на "РГ" и журнал "Родина".

В четверг, 25 марта, в Зоне семинаров N 3 можно будет услышать Николая Долгополова (презентация нового сборника "Легендарные разведчики - 3", 14.00), Ариадну Рокоссовскую ("Маршалы Победы. Семейные воспоминания", 16.00), Юрия Лепского ("Бродский только что ушел", 17.00).

В пятницу, 26-го, выступят Михаил Визель ("Пушкин. Болдино. Карантин. Хроника самоизоляции 1830 года". Зона семинаров N 2, 17.00) и Павел Басинский ("Соня, уйди!" Софья Толстая: взгляд мужчины и женщины. Роман-диалог". Зона семинаров N 1, 20.00).

Культура Литература РГ-Видео Ярмарка Non/fiction

Главное сегодня

Путин утвердил отмену возрастных ограничений для ряда назначенных им чиновников
Госдума ужесточила регулирование НКО-иноагентов
Захарова: НАТО стоит заняться своими проблемами
Песков: Путин привился первым компонентом вакцины
Патрушев призвал к ответу США за создание трудностей в отношениях с РФ
Елизавета Боярская - о новом доме, семье и новых ролях
Почему выставке мертвых тел Body Worlds нужно сказать "нет"