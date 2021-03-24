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24.03.2021 23:58
Рубрика: В мире

В Грузии заговорили о возможном провале массовой вакцинации

Текст: Константин Волков

Нежелание населения Грузии вакцинироваться и носить маски может стать причиной нового роста заболеваемости коронавирусом, считает ведущий эпидемиолог Тенгиз Церцвадзе журналистам на брифинге 24 марта.

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По его словам, Грузия достигла хороших показателей в борьбе с коронавирусом, в стране невысокое число смертельных исходов. "Но так долго не может продолжаться, мы живем не в изолированном мире и стоим перед серьезной угрозой новой волны коронавируса по нескольким причинам. Первая - то, что в Грузии, несмотря на ввоз вакцины и продолжение ее поставок, отмечается беспрецедентная пассивность в отношении вакцины и огромный скептицизм. Фактически, массовая вакцинация не выполняется", - сказал Церцвадзе.

Также, по его информации, маски сейчас носят примерно 42 процента населения, тогда как раньше носили 70 процентов.

По данным исследований, порядка 53 процентов населения Грузии не хотят прививаться от коронавируса, хотя вакцинация началась 15 марта, когда в страну прибыла первая партия вакцины AstraZeneka. Скептическое отношение к прививке среди населения выросло после смерти 27-летней медсестры, скончавшейся от анафилактического шока после прививки.

В мире экс-СССР Грузия Вакцинация от коронавируса

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