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24.03.2021 12:56
Рубрика: В мире

В Индии выявлен новый штамм COVID-19 с двойной мутацией

Текст: Константин Волков

В индийском штате Махараштра, одном из самых густонаселенных в стране, выявлена новая мутация коронавируса с двойной мутацией. Об этом 24 марта заявил минздрав Индии.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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Штат Махараштра, в котором находится Мумбаи, последние дни лидирует по количеству заболевших. Сейчас в нем находятся на лечении почти 232 тысячи человек, причем 28,7 тысячи из них заболели за последние сутки.

Согласно заявлению минздрава, "анализ образцов из Махараштры показал, что, по сравнению с декабрем 2020 года, увеличилась доля образцов с мутациями E484Q и L452R. Такие мутации обеспечивают ускользание от иммунного ответа и повышенную инфекционность. Эти мутации были обнаружены примерно в 15-20 процентах образцов и не соответствуют ни одному из ранее каталогизированных вариантов коронавируса. Они были классифицированы как варианты коронавируса, но требуют такой же эпидемиологической и общественной реакции здравоохранения, как "усиленное тестирование, всестороннее отслеживание близких контактов, оперативная изоляция положительных случаев и контактов, а также лечение в соответствии с Национальным протоколом лечения".

При этом минздрав отмечает, что новый штамм "не был обнаружен в количестве, достаточном для установления прямой связи или объяснения быстрого увеличения случаев заболевания в некоторых штатах".

Всего Консорциум по геному, созданный индийскими властями в декабре прошлого года, выявил в Индии 771 разновидность коронавируса, которые вызывают беспокойство по причине повышенной контагиозности. "В их числе, - говорится в сообщении минздрава, - 736 образцов, положительных на штамм линии Великобритании (B.1.1.7). 34 образца оказались положительными на штамм южноафриканской (B.1.351) линии. Один образец был обнаружен положительным на штамм бразильской (P.1) линии. Образцы с этими вариантами были выявлены в 18 штатах".

Кроме того, в индийских штатах Керала, Андрхра-Прадеш и Телангана обнаружен вариант коронавируса N440K, который ранее был зарегистрирован в 16 других странах, включая Великобританию, Данию, Сингапур, Японию и Австралию.

В связи с распространением заболевания, власти приняли решение отменить в Нью-Дели и Мумбае массовые празднества по случаю Дня весны Холи, которые должны были стартовать 28 марта. Также решено начать прививать с 1 апреля всех граждан старше 45 лет.

Индия с 11,7 млн случаев находится на третьем месте в мире по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались в результате осложнений, вызванных коронавирусом, 160 тысяч человек.

24 марта исполняется год со дня введения в Индии локдауна.

В мире Юго-Восточная Азия Индия Пандемия коронавируса COVID-19

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