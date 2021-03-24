В Минэнерго оценили риски отсоединения Украины от энергосистемы с РФ

Украинские планы на отсоединение от единой энергосистемы с РФ и Беларусью никак не отразится на российской энергетике, заявил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак агентству РИА Новости.

Ранее о необходимости "срочно отсоединяться от объединенной энергосистемы с Беларусью и Россией", объединившись с европейской, сообщил глава украинского Минэнерго Юрий Витренко.

Год назад Украина уже приостанавливала импорт электроэнергии из РФ из-за пандемии. Однако уже в феврале поставки были возобновлены. А министр Витренко пояснял, что для отказа от российского импорта необходимо провести ремонт соответствующей инфраструктуры, для чего необходимы законодательные инициативы, так как тепловые блоки и атомные станции почти не функционируют. По его словам, разговоры об отсоединении Украины от энергосистем России и Беларуси и подключении к европейской шли давно, но этого не произошло.