В Санкт-Петербурге представили Библию, изданную при поддержке Союзного государства

В Петербурге представили "Библию Матфея Десятого 1507 года". Уникальное издание в двух томах представляет собой факсимильную копию рукописной книги XVI века и сборник научных статей, посвященных ее исследованию. Увидеть свет ему помог Постоянный Комитет Союзного государства.

Великолепные иллюстрации и каллиграфическое исполнение делают Библию Матфея Десятого памятником книжного искусства. Фото: постоянный комитет Союзного государства

- Пожалуй, это один из последних памятников книжной культуры Великого княжества Литовского, - отметил рецензент издания заведующий Отделом редких книг Российской национальной библиотеки Николай Николаев. - Книги, созданные в то время, представляют огромный научный интерес. И многие статьи в исследовательской части этого издания - просто открытия в своей области: библеистике, искусствознании, истории.

Библия Матфея Десятого, или "Десятоглав", была написана в православном Супрасльском монастыре (сейчас - территория Польши). Современным исследователям дал благословение на ее издание настоятель монастыря игумен Андрей. Примечательно, что сам автор называет себя "десятым", потому что он - десятый ребенок в семье. В приписке к своей книге он сначала говорит о том, что все его родные - родители, братья и сестры - ушли от мира и стали монахами. Однако позднее, перечисляя их, кого-то называет "иноками", а кого-то - мирскими именами. Скорее всего, тайны биографии Матфея Десятого никогда не будут раскрыты.

Великолепные иллюстрации и каллиграфическое исполнение делают Библию Матфея Десятого памятником книжного искусства, но не менее важно, что это уникальный свод библейских текстов Ветхого и Нового Заветов в древнеславянском переводе, дополненный уставными и богослужебными разделами, краткими комментариями автора, которые тоже представляют собой огромный интерес. Сейчас он хранится в Библиотеке академии наук РФ. Издание было подготовлено коллективом петербургских ученых: над ним работали док­тор филологических наук Анатолий Алексеев, кандидат искусствоведения Флорентина Панченко и кандидат исторических наук Артем Жуков.

Но сами составители отмечают, что два роскошно изданных тома - фактически результат полуторавековой работы всех исследователей "Десятоглава", которые удалось облечь в единую форму сначала благодаря гранту РФФИ, а затем помощи Постоянного Комитета Союзного государства. Выпущены они издательством "Пушкинский Дом", и это уже не первая совместная работа с комитетом. При поддержке Союзного государства были изданы "Болдинские рукописи" Пушкина и "Орел Российский" Симеона Полоцкого.

Тираж "Десятоглава" всего 416 экземпляров. Им полностью распоряжается Постоянный Комитет Союзного государства, но для тех, кто заинтересован в его исследовании или просто хочет увидеть потрясающие рисунки, на сайте Комитета есть его цифровая копия.

Великолепные иллюстрации и каллиграфическое исполнение делают Библию Матфея Десятого памятником книжного искусства.