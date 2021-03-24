В Роспотребнадзоре рассказали, как может увеличиться количество антител

Зачастую между тестами количество антител у переболевших коронавирусом людей увеличивается. Что может означать такая иммунная реакция организма?

"Изменения титра антител с течением времени в большую сторону может быть вызвано несколькими причинами. Возможно, проблема в том, что исследования проводились разными тест-системами, которые имеют разные референсные значения. В этом случае нельзя говорить об изменившемся уровне антител, поскольку такое сравнение некорректно", - пояснила "Российской газете" замдиректора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

При этом она уточнила, что если бы анализы сдавались в одной лаборатории с определенным промежутком времени, то увеличение титра антител, скорее всего, произошло в результате нового контакта с возбудителем.

"Антитела, которые иммунная система уже выработала при первичном инфицировании, "узнали" вирус и выставили против него защиту. Такая своего рода антигенная стимуляция", - добавила эксперт.

Таким образом, увеличение антител не означает, что человек переболел без симптомов. Но вирус, скорее всего, попадал в его организм.