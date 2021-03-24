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Рубрика: Власть

Служить без опаски

Госзащиту получат сотрудники Службы внешней разведки, минобороны и Росгвардии
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 63(8414)
Перечень лиц, подлежащих государственной защите, будет значительно расширен. В него войдут представители силовых и правоохранительных ведомств, а также спецслужб, которые сейчас обделены такой возможностью.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

На пленарном заседании в среду Государственная Дума приняла в третьем окончательном чтении соответствующий закон. Правом на госзащиту, согласно документу, предлагается наделить госслужащих Вооруженных сил РФ, принимавших участие в борьбе с терроризмом. В настоящее время наши военные продолжают противостоять террористам в Сирии.

Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости
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Аналогичное право получат госслужащие органов внешней разведки, участвовавшие в спецоперациях. Правда, в каких именно, почти никто не узнает по причине специфики их службы.

Также уточняется, что госзащите подлежат и сотрудники войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), которые принимают участие в осуществлении охраны общественного порядка и обеспечении общественной безопасности. Поясняется, что такое право возникнет "при наличии угрозы посягательства на их жизнь, здоровье, имущество в связи со служебной деятельностью".

Отмечается, что действующая редакция Федерального закона "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" допускает возможность толкования нормы, в соответствии с которой госзащите подлежат только сотрудники центрального аппарата Росгвардии, в то время как реальные угрозы в последнее время стали получать рядовые бойцы, которые поддерживали правопорядок во время незаконных акций. Через соцсети их идентифицировали, а затем им угрожали участники тех самых несогласованных уличных мероприятий. Угрозы шли и родственникам росгвардейцев.

Реальные угрозы в последнее время стали получать рядовые бойцы Росгвардии и их родственники

По мнению авторов инициативы, изменения должны установить единую систему защиты федеральных государственных служащих, участвующих в борьбе с терроризмом в спецоперациях или выполняющих специальные функции по обеспечению безопасности.

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