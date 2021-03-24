В России снизилось число несовершеннолетних преступников

В России снизилось число несовершеннолетних, совершивших преступление. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на заседании Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, сообщает ТАСС.

- Совместно с коллегами из МВД мы фиксируем снижение численности несовершеннолетних, совершивших преступление, на 11,5% по итогам 2020 года по сравнению с 2019 годом, - сказал Сергей Кравцов.

Также он отметил, что на обеспечение детей-сирот жильем в 2021 году выделено 10 миллиардов рублей. Это на 30% больше, чем в прошлом году.