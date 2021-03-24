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24.03.2021 11:17
Рубрика: Общество

В России создадут многоразовый космический корабль по типу "Бурана"

Текст: Михаил Русин
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В России разрабатывается новый гражданский многоразовый комплекс с орбитальным самолетом. Об этом рассказала гендиректор входящего в концерн "Калашников" научно-производственного объединения "Молния" Ольга Соколова.

Фото: Георгий Субботин/РГ
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"За последний год мы продвинулись очень серьезно в плане разработки нового аэрокосмического комплекса гражданского назначения. До этого момента были какие-то отдельные наработки, но не было четкой задачи. Сейчас задача поставлена и полным ходом идет разработка гражданского многоразового комплекса с орбитальным самолетом", - говорит она.

Также сообщается, что полноразмерный макет нового комплекса представлялся на форуме "Армия 2020" в закрытом павильоне. При этом разработка "произвела самое положительно впечатление на гостей".

Ольга Соколова отмечает, что резонанс от того, что предприятие вернулось к своей профильной деятельности по созданию многоразовых космических аппаратов, оказался довольно серьезным, а участие в "Армии 2020" называет знаковым событием, позволившим НПО выйти на новый уровень.

Напомним, похожий многоразовый советский комплекс, созданный в рамках программы "Энергия - Буран", который также разрабатывало НПО "Молния", совершил космический полет в 1988 году в автоматическом режиме.

Общество Космос

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