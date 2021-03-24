США на фоне новых санкций могут разорвать ряд контрактов без предупреждения российской стороны. Такое мнение высказал журналистам вице-премьер Юрий Борисов на форуме "Госзаказ-2021".

"Там же ведь написано про высокотехнологичную продукцию - под нее можно подвести все, что угодно. В одностороннем порядке с этим механизмом можно обеспечивать реализацию своих собственных интересов одним росчерком пера. Я думаю, и предупреждать не будут", - сказал он.

По словам Борисова, в нынешних условиях вопросы импортозамещения выходят на первый план. "Администрация Байдена с сентября фактически вводит "кокомовские" списки. То есть в Россию по их желанию будет запрещен экспорт всей высокотехнологичной продукции, какой они посчитают нужной. Каждое утро мы с вами читаем, что США либо ввели, либо разрабатывают санкции против России. Европа их активно поддерживает, Латвия с Украиной постоянно выступают за расширение", - подчеркнул вице-премьер.

По его словам, новые санкции могут коснуться авиаотрасли и привести к разрыву действующих контрактов. Приоритет в таких условиях отдан отечественным производителям. С 2021 года в России действуют обязательные минимальные доли для товаров и услуг российского производства для закупок государственных и муниципальных заказчиков, а также госкомпаний.

По словам Борисова, Россия никогда не скрывала протекционистский характер введения механизма квот. "Он нарушил годами сложившиеся связи между заказчиками различных уровней и западными производителями, ведущими вендорами", - пояснил вице-премьер, отметив, что эти связи порой носили "не только деловой характер". При этом речь идет о гигантском рынке - объем госзакупок превышает 30 трлн рублей ежегодно.

Долю российской продукции в рамках госзаказа уже удалось нарастить до 85%

В ближайшее время будет ужесточен подход к определению товаров российского происхождения, которые могут участвовать в госзакупках. Об этом заявил замглавы минпромторга Василий Осьмаков. Сейчас действует заявительный характер подтверждения российского происхождения продукции. "В рамках подтверждения "российскости" мы переходим на балльный характер. У производителя будет некий набор баллов, который будет позволять считать его продукцию российской", - отметил Осьмаков. По его словам, в течение двух-трех недель будут внесены поправки в закон о квотировании, которые позволят конкретизировать механизмы импортозамещения. Сейчас есть разные способы, как обойти систему ограничений, например закупки комплексных услуг. Благодаря квотированию долю российских товаров в рамках госзаказа уже удалось нарастить с 50% в 2019 году до 85% - в 2020-м.

Осьмаков также подчеркнул, что запреты и ограничения - гибкий инструмент поддержки национального производителя Если в России нет компетенций и производственных мощностей для создания наукоемких продуктов, "фильтр" их пропускает на внутренний рынок.

Авиапром

Электросамолет прилетит на "МАКС-2021"

Россия представит на международном авиакосмическом салоне "МАКС-2021" свой первый электросамолет. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, в разработке машины принимали участие "Ростех" и Фонд перспективных исследований. "Это то, что с ФПИ делали, электросамолет на принципах сверхпроводимости", - сказал он. Накануне глава минпромторга Денис Мантуров заявил, что на участие в 15-м Международном авиасалоне "МАКС-2021" подали заявки более 40 стран. Форум пройдет в подмосковном городе Жуковский 20-25 июля.