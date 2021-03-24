В Россию депортировали организатора группы наркодилеров

Андрей Коваленко несколько лет назад создал группу, участники которой занимались распространением наркотиков в Санкт-Петербурге. В ноябре 2013 года часть группы была задержана сотрудниками полиции. При проведении обысков у них было обнаружено 60 килограммов гашиша. Однако лидеру на тот момент удалось уйти от ответственности.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в отношении него возбудили уголовное дело и объявили в розыск по каналам Интерпола.

В 2019 году из Республики Индонезия поступило сообщение о том, что Андрей Коваленко был осужден на их территории за хранение наркотиков. После отбытия назначенного наказания его должны были направить в офис миграционной службы провинции Бали для подготовки к процедуре депортации. Однако при переводе в миграционный изолятор преступнику удалось сбежать.

Спустя две недели сотрудники полиции задержали фигуранта в районе Северная Кута. В настоящее время он депортирован из Индонезии.

Ирина Волк рассказала, что сегодня в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России Андрей Коваленко доставлен в Москву.