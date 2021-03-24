В Россию депортировали организатора группы наркодилеров

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в отношении него возбудили уголовное дело и объявили в розыск по каналам Интерпола.
В 2019 году из Республики Индонезия поступило сообщение о том, что Андрей Коваленко был осужден на их территории за хранение наркотиков. После отбытия назначенного наказания его должны были направить в офис миграционной службы провинции Бали для подготовки к процедуре депортации. Однако при переводе в миграционный изолятор преступнику удалось сбежать.
Спустя две недели сотрудники полиции задержали фигуранта в районе Северная Кута. В настоящее время он депортирован из Индонезии.
Ирина Волк рассказала, что сегодня в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России Андрей Коваленко доставлен в Москву.