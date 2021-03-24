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В WhatsApp появилась очень удобная функция

Текст:   Антон Благовещенский
24.03.2021,  
16:20
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Бета-версия WhatsApp, доступная избранным участникам программы тестирования, содержит ряд полезных улучшений, среди которых - возможность ускоренного воспроизведения голосовых сообщений.

Судя по скриншотам, оказавшимся в распоряжении WABetaInfo, скорость воспроизведения голосовых сообщений может составлять 1x, 1.5x и 2x. Эта функция будет удобна, когда собеседник привык говорить долго, а у пользователя мало времени.

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Другое нововведение - поддержка одновременного подключения к сети сразу нескольких устройств для пользователей iOS. Раньше возможность пользоваться веб-приложением WhatsApp без подключения к интернету "основного" устройства получили пользователи Android.

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