Новости

На участке Москва - Тверь запустили бесконтактную оплату проезда в электричках 09:57
После гибели девочки в Хибинах возбудили второе дело 09:54
Эксперты рассказали, безопасны ли сервисы аренды зарядных устройств 09:53
Все многоцелевые атомные подлодки России получат новые ракеты 09:43
В Москве скончалась вторая раненная в аварии с Mercedes 09:39
В Якутске впервые применят программу выявления COVID-19 по кашлю 09:34
Ученые нашли способ отучить комаров пить кровь 09:33
СК проверит организаторов выставки человеческих тел на ВДНХ 09:31
Сервис по поиску животных помог найти в Москве 45 кошек и собак 09:29
В Финляндии зарегистрируют партию альтернативных методов лечения 09:25
Экономист: Власти Латвии потратили все средства на непредвиденные расходы 09:18
Правительство Пензенской области ушло в отставку 09:16
Исследование: Соседние страны стали хуже относиться к Швеции из-за COVID-19 09:12
Мишустин дал поручения по итогам рабочих поездок в Кузбасс и Тыву 09:09
Вирусологи выявили новый изолят южноафриканского штамма коронавируса 08:58
В Москве 24 марта воздух прогреется до +6 градусов 08:57
Василевский признан первой звездой матча в НХЛ 08:35
Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 25 февраля 08:35
Половина россиян заявила об эмоциональном выгорании на работе 08:28
В Бразилии за сутки от коронавируса погиб 3 251 человек 08:25
Курс доллара на Московской бирже превысил отметку 76 рублей 08:13
Шесть человек пострадали при крушении вертолета в Японии 07:07
Эксперты обсудят будущее рынка устойчивого финансирования в России 07:00
На Сахалине построят крупнейшую в ДФО ветроэлектростанцию 06:56
В Совфеде предложили проиндексировать пенсии старшим по дому 06:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
К чему приведет повышение ключевой ставки
К чему приведет повышение ключевой ставки
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
24.03.2021 08:35
Рубрика: Спорт

Василевский признан первой звездой матча в НХЛ

Текст: Максим Домчев
Российский голкипер клуба "Тампа-Бэй" Андрей Василевский обновил рекорд клуба. До повторения рекорда НХЛ ему осталось выиграть две встречи.
Фото: AP Photo/Tony Gutierrez Фото: AP Photo/Tony Gutierrez
Фото: AP Photo/Tony Gutierrez

В ночь на среду "молнии" в гостях встречались с "Далласом". Игра завершилась победой команды Василевского - 2:1. Российский страж ворот "молний" записал на свой счет 16 отраженных бросков из 17. Вратарь "Далласа" Антон Худобин парировал 24 броска из 26.

Фото: AP Photo/Nick Wass
Овечкин вышел на шестое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Для Василевского эта победа стала 12-й подряд. Это новый клубный рекорд. В НХЛ лучший результат - 14 побед. Его показали Сесил Томпсон ("Бостон"), Том Баррассо ("Питтсбург"), Йонас Хиллер ("Анахайм") и Сергей Бобровский ("Коламбус").

В других матчах "Аризона" переиграла в серии буллитов "Колорадо" - 5:4. В составе проигравших гол на счету россиянина Валерия Ничушкина. Голевая передача защитника Никиты Задорова помогла его "Чикаго" переиграть "Флориду" - 3:2.

"Нэшвилл" переиграл "Детройт" - 2:0. В составе победителей на счету Якова Тренина голевая передача. "Нью-Джерси" переиграл "Филадельфию" - 4:3. В составе проигравших ассистентским баллом отметился защитник Иван Проворов.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ

Главное сегодня

Интервью главы ЦИК Эллы Памфиловой. Главное
СК проверит организаторов выставки человеческих тел на ВДНХ
Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 25 февраля
Правительство Пензенской области ушло в отставку
В Совфеде предложили проиндексировать пенсии старшим по дому
Кто сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов
Свадьба Большунова пройдет в норвежском стиле