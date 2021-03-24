Василевский признан первой звездой матча в НХЛ

Российский голкипер клуба "Тампа-Бэй" Андрей Василевский обновил рекорд клуба. До повторения рекорда НХЛ ему осталось выиграть две встречи.

В ночь на среду "молнии" в гостях встречались с "Далласом". Игра завершилась победой команды Василевского - 2:1. Российский страж ворот "молний" записал на свой счет 16 отраженных бросков из 17. Вратарь "Далласа" Антон Худобин парировал 24 броска из 26.

Для Василевского эта победа стала 12-й подряд. Это новый клубный рекорд. В НХЛ лучший результат - 14 побед. Его показали Сесил Томпсон ("Бостон"), Том Баррассо ("Питтсбург"), Йонас Хиллер ("Анахайм") и Сергей Бобровский ("Коламбус").

В других матчах "Аризона" переиграла в серии буллитов "Колорадо" - 5:4. В составе проигравших гол на счету россиянина Валерия Ничушкина. Голевая передача защитника Никиты Задорова помогла его "Чикаго" переиграть "Флориду" - 3:2.

"Нэшвилл" переиграл "Детройт" - 2:0. В составе победителей на счету Якова Тренина голевая передача. "Нью-Джерси" переиграл "Филадельфию" - 4:3. В составе проигравших ассистентским баллом отметился защитник Иван Проворов.