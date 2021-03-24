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24.03.2021 14:18
Рубрика: Экономика

Вице-премьер Борисов: Новые санкции могут затронуть авиаотрасль

Текст: Александр Проценко
Новые санкции США могут повлечь за собой разрыв действующих контрактов. Об этом на форуме "Госзаказ" заявил вице-премьер Юрий Борисов.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Как сообщает РБК, вице-премьер предположил, что ограничения, вводимые США в отношении экономических связей с Россией, могут затронуть авиаотрасль. Борисов напомнил, что администрация президента США Джо Байдена запрещает поставки в Россию высокотехнологичной продукции. И поэтому под ограничения может попасть любая высокотехнологичная продукция.

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"В том то и дело: те [авиационные контракты], которые они захотят - и разорвут, - заявил заместитель председателя правительства РФ. - Там же написано про высокотехнологичную продукцию. Но под нее можно отнести все, что угодно. В одностороннем порядке можно пользоваться этим механизмом и реализовать в своих собственных интересов одним росчерком пера", - сказал Борисов.

Вице-премьер уточнил, что они пока не получали информацию о конкретных ограничениях. "Я думаю, и предупреждать не будут. Они будут в одностороннем порядке все делать", - добавил Юрий Борисов.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Власть Работа власти Внешняя политика Правительство Вице-премьеры Санкции и антисанкции

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