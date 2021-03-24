В Испании найдена роскошная римская вилла с гигантской мозаикой

В Испании археологи при проведении раскопок в недавно обнаруженном комплексе древнеримских вилл обнаружили гигантскую и хорошо сохранившуюся мозаику.

Как сообщает Heritage Daily, открытие совершили археологи из Университета Хаэна. Гигантская мозаика была найдена в недавно раскопанном комплексе римских вилл в местечке Эль-Альтильо.

Кстати, с мозаики и началась история этого открытия. Сначала археологи нашли фрагменты мозаики, известной как тессера, в оливковой роще на юге Испании. Исследователи предположили, что здесь могло располагаться крупное поселение римского периода.

Поскольку письменных упоминаний о таком городе нет, было принято решение о проведении археологических раскопок, причем профинансировали работы местные власти.

Участок исследовала команда археологов, которую возглавляли Маркос Сото Чивантос и Хосе Луис Серрано Пенья. В результате была обнаружена роскошная и огромная римская вилла. Ученые датировали ее IV веком нашей эры, хотя они предполагают, что это место постоянно было заселено в период с I по V века.

Внутри этой виллы и была обнаружена гигантская мозаика размером 9х18 метров. Сообщается, что она состоит из геометрических и гильошированных (орнаментальный узор в виде сетки или переплетающихся волнистых линий) узоров. Кстати, это произведение уже признано одной из крупнейших известных мозаик, когда-либо обнаруженных в южных регионах Испании.

Рядом с виллой археологи также раскопали древнее кладбище, гончарную печь, которая была предназначена для производства плитки, и мельницу, при помощи которой, вероятно, производилось оливковое масло.