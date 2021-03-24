В Испании найдена роскошная римская вилла с гигантской мозаикой

Новости

В Швейцарии опасаются третьей волны пандемии из-за отказов от вакцинации 16:11
Галь Гадот в маске Бэтмена: видео о создании "Лиги Справедливости" 16:10
Лавина отрезала от транспортного сообщения 30 сел в горах Дагестана 16:07
Президент сможет назначать граждан на должности высших офицеров 16:06
Эксперты объяснили причину отсутствия антител после прививки от COVID-19 16:05
Борисов рассказал о преимуществах квот на российские товары при госзакупках 16:05
Ситуацию с паводками помогут отслеживать иностранные спутники 15:58
В Москве женщина выпрыгнула в окно, спасаясь от мужа 15:57
Кузнецова: Мы должны полностью исключить истории с детьми-невидимками 15:57
В Петербурге со льда Финского залива спасли 25 рыбаков 15:47
В 2020 году выросло количество погибших и травмированных летом детей 15:46
Стало известно, сколько в "Лиге Справедливости" слоу-мо 15:37
Минприроды расширит список открытой экологической информации 15:31
Программу организации летнего досуга для подростков запустят по всей России 15:31
Как в этом году присоединиться к "Часу Земли" 15:24
В Москве спасли провалившегося под лед лыжника 15:21
Кузнецова: Пришкольные лагеря не относятся к оздоровительным кампаниям 15:19
В Крыму назвали приоритетные для изучения фельдшанцы Суворова 15:18
Госдума одобрила госзащиту сотрудников силовых структур 15:03
Московские фонтаны начали готовить к открытию сезона 14:57
В каких регионах чаще выдают "Дальневосточную ипотеку" 14:54
Задержан водитель Mercedes, насмерть сбивший двух женщин в Москве 14:51
Премьер Тюрингии раскритиковал видеосовещания с Меркель 14:51
Борисов пообещал разобраться в трагедии с Ту-22М в Калужской области 14:43
Новосибирцев обязали носить маски до конца апреля 14:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разрешил гражданам подавать иски на завышенные цены
Верховный суд разрешил гражданам подавать иски на завышенные цены
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
24.03.2021 15:51
Рубрика: Культура

В Испании найдена роскошная римская вилла с гигантской мозаикой

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Испании археологи при проведении раскопок в недавно обнаруженном комплексе древнеримских вилл обнаружили гигантскую и хорошо сохранившуюся мозаику.

Фото: iStock
В Британии обнаружен средневековый мем в виде человека-улитки

Как сообщает Heritage Daily, открытие совершили археологи из Университета Хаэна. Гигантская мозаика была найдена в недавно раскопанном комплексе римских вилл в местечке Эль-Альтильо.

Кстати, с мозаики и началась история этого открытия. Сначала археологи нашли фрагменты мозаики, известной как тессера, в оливковой роще на юге Испании. Исследователи предположили, что здесь могло располагаться крупное поселение римского периода.

Поскольку письменных упоминаний о таком городе нет, было принято решение о проведении археологических раскопок, причем профинансировали работы местные власти.

Участок исследовала команда археологов, которую возглавляли Маркос Сото Чивантос и Хосе Луис Серрано Пенья. В результате была обнаружена роскошная и огромная римская вилла. Ученые датировали ее IV веком нашей эры, хотя они предполагают, что это место постоянно было заселено в период с I по V века.

Внутри этой виллы и была обнаружена гигантская мозаика размером 9х18 метров. Сообщается, что она состоит из геометрических и гильошированных (орнаментальный узор в виде сетки или переплетающихся волнистых линий) узоров. Кстати, это произведение уже признано одной из крупнейших известных мозаик, когда-либо обнаруженных в южных регионах Испании.

Рядом с виллой археологи также раскопали древнее кладбище, гончарную печь, которая была предназначена для производства плитки, и мельницу, при помощи которой, вероятно, производилось оливковое масло.

Культура Арт Музеи и памятники Общество Наука

Главное сегодня

Путин рассказал об истоках российской государственности
Песков ответил на вопрос о дате Послания
Германия не поддалась давлению госсекретаря США по "Северному потоку-2"
Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 25 февраля
Правительство Пензенской области ушло в отставку
Елизавета Боярская - о новом доме, семье и новых ролях
Почему выставке мертвых тел Body Worlds нужно сказать "нет"