Вирусологи выявили новый изолят южноафриканского штамма коронавируса

Специалисты ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора смогли выделить новый изолят южноафриканского штамма коронавируса SARS-CoV-2.

"Выделен новый изолят коронавируса SARS-CoV-2, относящийся к южноафриканскому варианту - генетической линии B.1.351", - уточняется в опубликованном на сайте федеральной службы сообщении.

Отмечается, что, помимо характерных для данного штамма мутаций, в изоляте присутствуют также "две дополнительные делеции в генах ORF1ab и S". В настоящее время проводится его вирусологическое исследование.

В Роспотребнадзоре отметили, что в ближайшее время будет изучена эффективность нейтрализации этого варианта вируса сыворотками уже переболевших COVID-19, а также привитых российскими вакцинами граждан.

Ранее глава ведомства Анна Попова заявила, что коронавирус мутирует, так как приспосабливается к человеческому организму. При этом, по ее словам, большинство выявленных в мире мутаций не имеют большого значения для свойств вируса. Что касается выявленных ране случаев заражения британским и южноафриканским штаммами коронавируса в России, они были завозными из стран Европы, ЮАР, ОАЭ и Занзибара.