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24.03.2021 17:00
Рубрика: Власть

Владимир Путин подписал закон о реестре турагентств

Текст: Евгений Гайва
Рекламировать и продавать туры смогут только зарегистрированные в специальном реестре турагенты. Новые правила начнут действовать с 2022 года. Закон об этом подписал президент Владимир Путин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Турагенты имеют право продвигать и продавать россиянам туры, которые формируют туроператоры. При этом в России уже действует Федеральный реестр туроператоров, а реестра турагентов нет. В результате, на рынке периодически возникают случаи, когда деньги, полученные турагентами за тур, не доходили до туроператоров, а клиенты оставались без отпуска. Такие ситуации возникают, когда туры приобретаются через так называемые центры бронирования, которые выступают как субагенты.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Реестр турагентов позволит сделать рынок туристских услуг прозрачнее и защитить туристов. С законодательной инициативой ввести отдельный реестр турагентов и субагентов выступило правительство России.

Включать турагентов или субагентов в реестр будут туроператоры, которые имеют личные кабинеты в системе Единого реестра туроператора. То есть два реестра будут взаимосвязаны, так будет фиксироваться наличие договора между туроператором и агентом. Если договор перестанет действовать, туроператор сможет сообщить об этом. Тогда турагенты и субагенты не смогут продавать туры, сформированные этим туроператором.

Вести реестр будет Ростуризм. За нарушение новых правил установлена административная ответственность.

После вступления закона в силу будет отведено 180 дней для того, чтобы туроператоры смогли передать в новый реестр данные о своих агентах и субагентах. Не включенные в реестр турагенты работать не смогут.

Как пояснили в Ростуризме, сейчас ведомство работает над созданием единого федерального реестра турагентов и разрабатывает порядок его ведения. Планируется, что вносить информацию о договорах с турагентами будут туроператоры через личный кабинет в специальной подсистеме реестра. При этом, внесение турагентов в реестр будет бесплатным, что позволит бизнесу избежать дополнительных расходов.

"Это еще один очень важный шаг к повышению прозрачности отрасли. Теперь туристы смогут убедиться, что приобретают туристический продукт у добросовестного продавца, зарегистрированного в федеральном реестре. Это даст возможность, с одной стороны, обеспечить защиту прав туристов и, с другой - повысить доверие людей к отрасли и туристическому бизнесу", - отметила глава Ростуризма Зарина Догузова.

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