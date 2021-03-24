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Рубрика: В мире

На Кубе зафиксирована самая низкая летальность от COVID-19 в мире

Текст: Сергей Новиков (Гавана)
Фото: AP Photo/Martin Mejia Фото: AP Photo/Martin Mejia
Фото: AP Photo/Martin Mejia

Глава МИД Кубы Бруно Родригес сообщил о том, что Остров Свободы является мировым лидером по числу вылечившихся от COVID-19. Об этом высокопоставленный дипломат написал на своей странице в Twitter.

"На Кубе вылечилось 94,4 процента пациентов с COVID-19 - самый высокий показатель в мире", - заявил Родригес. По последним данным местного минздрава, всего с начала пандемии на Кубе выявлено 68250 заразившихся коронавирусом, при этом зафиксирован 401 летальный случай.

Фото: AFP/YAMIL LAGE
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"Два из пяти вакцинных кандидата находятся на третьей стадии клинических испытаний. Наша страна делает ставку на фармакологическую промышленность, человеческие ресурсы и систему госуправления для противодействия пандемии на данном этапе", - добавил глава кубинского МИД.

Напомним, 22 марта на Кубе началась третья фаза клинических испытаний второй вакцины собственной разработки под названием Abdala, в которой примут участие 48 тысяч добровольцев в восточных провинциях страны. Между тем в столичном регионе продолжаются финальные испытания другого препарата - вакцины Soberana02. Власти республики заявили о планах привить проходящим третью фазу клинических испытаний медикаментом 150 тысяч кубинских врачей. Всего же на Острове Свободы сообщают о разработке пяти вакцин.

В мире Северная и Центральная Америка Куба

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