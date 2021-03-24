На Кубе зафиксирована самая низкая летальность от COVID-19 в мире

Глава МИД Кубы Бруно Родригес сообщил о том, что Остров Свободы является мировым лидером по числу вылечившихся от COVID-19. Об этом высокопоставленный дипломат написал на своей странице в Twitter.

"На Кубе вылечилось 94,4 процента пациентов с COVID-19 - самый высокий показатель в мире", - заявил Родригес. По последним данным местного минздрава, всего с начала пандемии на Кубе выявлено 68250 заразившихся коронавирусом, при этом зафиксирован 401 летальный случай.

"Два из пяти вакцинных кандидата находятся на третьей стадии клинических испытаний. Наша страна делает ставку на фармакологическую промышленность, человеческие ресурсы и систему госуправления для противодействия пандемии на данном этапе", - добавил глава кубинского МИД.

Напомним, 22 марта на Кубе началась третья фаза клинических испытаний второй вакцины собственной разработки под названием Abdala, в которой примут участие 48 тысяч добровольцев в восточных провинциях страны. Между тем в столичном регионе продолжаются финальные испытания другого препарата - вакцины Soberana02. Власти республики заявили о планах привить проходящим третью фазу клинических испытаний медикаментом 150 тысяч кубинских врачей. Всего же на Острове Свободы сообщают о разработке пяти вакцин.