Все согласия на обработку личных данных соберут на одной платформе

Роскомнадзор готовит интернет-платформу, на которой каждый гражданин сможет отследить, кому и когда он дал согласие на сбор и обработку своих персональных данных. Проект правил работы платформы ведомство разместило для общественного обсуждения.

С 1 марта 2021 года начал действовать закон, по которому россияне могут самостоятельно выбирать, каким сайтам и соцсетям какие личные данные и на какой срок они разрешают использовать. К стандартному пользовательскому соглашению добавляется еще одно, где пользователь может "галочками" отмечать сведения, доступные для обработки (например, только ФИО и дата рождения, или только ФИО, адрес и фотографии). Все остальное использовать будет нельзя.

Поскольку такие согласия будут обязаны собирать все интернет-ресурсы, пользователь может запутаться, кому и когда он их дал. Платформа Роскомнадзора позволит хранить все эти сведения в личном кабинете. Здесь же можно будет согласия оформлять, отзывать или продлевать.

В ведомстве ранее отмечали, что для интернет-ресурсов участие в платформе будет добровольным - пока закон к этому не обязывает. Но если оператор данных будет на ней зарегистрирован, значит, он прошел проверку на исполнение закона "О персональных данных".