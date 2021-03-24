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24.03.2021 11:10
Рубрика: Общество

За сутки в России подтвержден 8861 случай COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 12,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 1431
  • 2 Санкт-Петербург 807
  • 3 Московская область 535
  • 4 Нижегородская область 328
  • 5 Ростовская область 238
  • 6 Воронежская область 208
  • 7 Самарская область 199
  • 8 Иркутская область 175
  • 9 Саратовская область 159
  • 10 Свердловская область 140
  • 11 Челябинская область 137
  • 12 Пермский край 126
  • 13 Красноярский край 126
  • 14 Волгоградская область 124
  • 15 Ленинградская область 121
  • 16 Ставропольский край 120
  • 17 Краснодарский край 118
  • 18 Республика Башкортостан 111
  • 19 Омская область 109
  • 20 Алтайский край 108
  • 21 Тверская область 106
  • 22 Пензенская область 106
  • 23 Курская область 99
  • 24 Ульяновская область 99
  • 25 Вологодская область 95
  • 26 Брянская область 95
  • 27 Тульская область 95
  • 28 Тамбовская область 94
  • 29 Ярославская область 94
  • 30 Кировская область 92
  • 31 Липецкая область 90
  • 32 Новосибирская область 87
  • 33 Республика Карелия 86
  • 34 Белгородская область 85
  • 35 Архангельская область 83
  • 36 Ханты-Мансийский автономный округ 82
  • 37 Удмуртская Республика 81
  • 38 Оренбургская область 81
  • 39 Владимирская область 77
  • 40 Мурманская область 75
  • 41 Астраханская область 71
  • 42 Республика Коми 68
  • 43 Калужская область 67
  • 44 Тюменская область 67
  • 45 Ивановская область 66
  • 46 Псковская область 63
  • 47 Республика Бурятия 63
  • 48 Забайкальский край 61
  • 49 Хабаровский край 61
  • 50 Орловская область 60
  • 51 Смоленская область 60
  • 52 Рязанская область 59
  • 53 Республика Крым 56
  • 54 Приморский край 54
  • 55 Кабардино-Балкарская Республика 51
  • 56 Республика Чувашия 48
  • 57 Кемеровская область 47
  • 58 Костромская область 44
  • 59 Курганская область 44
  • 60 Республика Татарстан 44
  • 61 Республика Дагестан 43
  • 62 Новгородская область 40
  • 63 Калининградская область 40
  • 64 Республика Мордовия 38
  • 65 Севастополь 36
  • 66 Томская область 35
  • 67 Республика Саха (Якутия) 28
  • 68 Республика Калмыкия 26
  • 69 Амурская область 26
  • 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 25
  • 71 Республика Марий Эл 23
  • 72 Республика Алтай 19
  • 73 Камчатский край 17
  • 74 Республика Хакасия 17
  • 75 Карачаево-Черкесская Республика 16
  • 76 Республика Северная Осетия-Алания 16
  • 77 Республика Ингушетия 10
  • 78 Чеченская Республика 10
  • 79 Республика Адыгея 8
  • 80 Магаданская область 3
  • 81 Еврейская автономная область 3
  • 82 Сахалинская область 3
  • 83 Ненецкий автономный округ 1
  • 84 Чукотский автономный округ 1
  • 85 Республика Тыва 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 483 471 случай (+0,20%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Тыва, Сахалинская область 0,01%
  • 2. Магаданская область 0,04%
  • 3. Республика Адыгея 0,06%
За последние сутки подтверждена 401 смерть
  • Москва 53
  • Санкт-Петербург 35
  • Московская область 24
  • Ростовская область 22
  • Нижегородская область 13
  • Свердловская область 13
  • Алтайский край 12
  • Краснодарский край 11
  • Красноярский край 10
  • Ленинградская область 8
  • Челябинская область 8
  • Воронежская область 7
  • Тульская область 7
  • Курская область 6
  • Самарская область 6
  • Саратовская область 6
  • Ивановская область 5
  • Смоленская область 5
  • Республика Крым 5
  • Волгоградская область 5
  • Ставропольский край 5
  • Республика Татарстан 5
  • Удмуртская Республика 5
  • Республика Чувашия 5
  • Оренбургская область 5
  • Ульяновская область 5
  • Тюменская область 5
  • Новосибирская область 5
  • Белгородская область 4
  • Архангельская область 4
  • Астраханская область 4
  • Республика Дагестан 4
  • Пермский край 4
  • Республика Хакасия 4
  • Омская область 4
  • Республика Бурятия 4
  • Владимирская область 3
  • Костромская область 3
  • Рязанская область 3
  • Ярославская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Вологодская область 3
  • Мурманская область 3
  • Псковская область 3
  • Севастополь 3
  • Республика Башкортостан 3
  • Пензенская область 3
  • Иркутская область 3
  • Брянская область 2
  • Липецкая область 2
  • Тамбовская область 2
  • Республика Коми 2
  • Калининградская область 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Республика Марий Эл 2
  • Республика Мордовия 2
  • Республика Саха (Якутия) 2
  • Амурская область 2
  • Хабаровский край 2
  • Орловская область 1
  • Тверская область 1
  • Республика Адыгея 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Чеченская Республика 1
  • Кировская область 1
  • Кемеровская область 1
  • Забайкальский край 1
  • Приморский край 1
  • Сахалинская область 1

За весь период по России умерло 96 219 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 355 человек
  • Москва 1593
  • Санкт-Петербург 705
  • Московская область 502
  • Нижегородская область 384
  • Республика Крым 333
  • Ростовская область 272
  • Астраханская область 260
  • Воронежская область 231
  • Самарская область 217
  • Челябинская область 211
  • Краснодарский край 180
  • Липецкая область 173
  • Иркутская область 164
  • Саратовская область 158
  • Республика Карелия 153
  • Пензенская область 153
  • Свердловская область 150
  • Приморский край 149
  • Пермский край 148
  • Республика Бурятия 145
  • Белгородская область 139
  • Новосибирская область 137
  • Кировская область 128
  • Республика Башкортостан 124
  • Волгоградская область 123
  • Тверская область 122
  • Ленинградская область 118
  • Красноярский край 114
  • Архангельская область 110
  • Ставропольский край 109
  • Алтайский край 108
  • Тамбовская область 105
  • Курская область 101
  • Ульяновская область 101
  • Омская область 96
  • Ивановская область 95
  • Тульская область 94
  • Ханты-Мансийский автономный округ 93
  • Вологодская область 84
  • Кабардино-Балкарская Республика 79
  • Брянская область 77
  • Удмуртская Республика 76
  • Смоленская область 74
  • Калужская область 71
  • Ярославская область 68
  • Карачаево-Черкесская Республика 68
  • Орловская область 67
  • Тюменская область 67
  • Хабаровский край 67
  • Псковская область 66
  • Владимирская область 65
  • Республика Коми 65
  • Забайкальский край 65
  • Калининградская область 64
  • Республика Адыгея 63
  • Новгородская область 59
  • Рязанская область 58
  • Оренбургская область 52
  • Томская область 51
  • Курганская область 44
  • Кемеровская область 43
  • Республика Чувашия 41
  • Республика Татарстан 40
  • Республика Северная Осетия - Алания 38
  • Костромская область 37
  • Республика Мордовия 37
  • Севастополь 35
  • Камчатский край 35
  • Республика Дагестан 33
  • Республика Саха (Якутия) 33
  • Амурская область 32
  • Республика Марий Эл 31
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 31
  • Республика Хакасия 31
  • Мурманская область 28
  • Чеченская Республика 17
  • Республика Калмыкия 15
  • Сахалинская область 15
  • Республика Тыва 11
  • Республика Алтай 7
  • Ненецкий автономный округ 5
  • Магаданская область 5
  • Еврейская автономная область 4
  • Республика Ингушетия 3

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 098 400 человек.

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