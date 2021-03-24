За сутки в России подтвержден 8861 случай COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 12,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 1431
- 2 Санкт-Петербург 807
- 3 Московская область 535
- 4 Нижегородская область 328
- 5 Ростовская область 238
- 6 Воронежская область 208
- 7 Самарская область 199
- 8 Иркутская область 175
- 9 Саратовская область 159
- 10 Свердловская область 140
- 11 Челябинская область 137
- 12 Пермский край 126
- 13 Красноярский край 126
- 14 Волгоградская область 124
- 15 Ленинградская область 121
- 16 Ставропольский край 120
- 17 Краснодарский край 118
- 18 Республика Башкортостан 111
- 19 Омская область 109
- 20 Алтайский край 108
- 21 Тверская область 106
- 22 Пензенская область 106
- 23 Курская область 99
- 24 Ульяновская область 99
- 25 Вологодская область 95
- 26 Брянская область 95
- 27 Тульская область 95
- 28 Тамбовская область 94
- 29 Ярославская область 94
- 30 Кировская область 92
- 31 Липецкая область 90
- 32 Новосибирская область 87
- 33 Республика Карелия 86
- 34 Белгородская область 85
- 35 Архангельская область 83
- 36 Ханты-Мансийский автономный округ 82
- 37 Удмуртская Республика 81
- 38 Оренбургская область 81
- 39 Владимирская область 77
- 40 Мурманская область 75
- 41 Астраханская область 71
- 42 Республика Коми 68
- 43 Калужская область 67
- 44 Тюменская область 67
- 45 Ивановская область 66
- 46 Псковская область 63
- 47 Республика Бурятия 63
- 48 Забайкальский край 61
- 49 Хабаровский край 61
- 50 Орловская область 60
- 51 Смоленская область 60
- 52 Рязанская область 59
- 53 Республика Крым 56
- 54 Приморский край 54
- 55 Кабардино-Балкарская Республика 51
- 56 Республика Чувашия 48
- 57 Кемеровская область 47
- 58 Костромская область 44
- 59 Курганская область 44
- 60 Республика Татарстан 44
- 61 Республика Дагестан 43
- 62 Новгородская область 40
- 63 Калининградская область 40
- 64 Республика Мордовия 38
- 65 Севастополь 36
- 66 Томская область 35
- 67 Республика Саха (Якутия) 28
- 68 Республика Калмыкия 26
- 69 Амурская область 26
- 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 25
- 71 Республика Марий Эл 23
- 72 Республика Алтай 19
- 73 Камчатский край 17
- 74 Республика Хакасия 17
- 75 Карачаево-Черкесская Республика 16
- 76 Республика Северная Осетия-Алания 16
- 77 Республика Ингушетия 10
- 78 Чеченская Республика 10
- 79 Республика Адыгея 8
- 80 Магаданская область 3
- 81 Еврейская автономная область 3
- 82 Сахалинская область 3
- 83 Ненецкий автономный округ 1
- 84 Чукотский автономный округ 1
- 85 Республика Тыва 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 483 471 случай (+0,20%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Тыва, Сахалинская область 0,01%
- 2. Магаданская область 0,04%
- 3. Республика Адыгея 0,06%
За последние сутки подтверждена 401 смерть
- Москва 53
- Санкт-Петербург 35
- Московская область 24
- Ростовская область 22
- Нижегородская область 13
- Свердловская область 13
- Алтайский край 12
- Краснодарский край 11
- Красноярский край 10
- Ленинградская область 8
- Челябинская область 8
- Воронежская область 7
- Тульская область 7
- Курская область 6
- Самарская область 6
- Саратовская область 6
- Ивановская область 5
- Смоленская область 5
- Республика Крым 5
- Волгоградская область 5
- Ставропольский край 5
- Республика Татарстан 5
- Удмуртская Республика 5
- Республика Чувашия 5
- Оренбургская область 5
- Ульяновская область 5
- Тюменская область 5
- Новосибирская область 5
- Белгородская область 4
- Архангельская область 4
- Астраханская область 4
- Республика Дагестан 4
- Пермский край 4
- Республика Хакасия 4
- Омская область 4
- Республика Бурятия 4
- Владимирская область 3
- Костромская область 3
- Рязанская область 3
- Ярославская область 3
- Республика Карелия 3
- Вологодская область 3
- Мурманская область 3
- Псковская область 3
- Севастополь 3
- Республика Башкортостан 3
- Пензенская область 3
- Иркутская область 3
- Брянская область 2
- Липецкая область 2
- Тамбовская область 2
- Республика Коми 2
- Калининградская область 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Республика Марий Эл 2
- Республика Мордовия 2
- Республика Саха (Якутия) 2
- Амурская область 2
- Хабаровский край 2
- Орловская область 1
- Тверская область 1
- Республика Адыгея 1
- Республика Калмыкия 1
- Чеченская Республика 1
- Кировская область 1
- Кемеровская область 1
- Забайкальский край 1
- Приморский край 1
- Сахалинская область 1
За весь период по России умерло 96 219 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 355 человек
- Москва 1593
- Санкт-Петербург 705
- Московская область 502
- Нижегородская область 384
- Республика Крым 333
- Ростовская область 272
- Астраханская область 260
- Воронежская область 231
- Самарская область 217
- Челябинская область 211
- Краснодарский край 180
- Липецкая область 173
- Иркутская область 164
- Саратовская область 158
- Республика Карелия 153
- Пензенская область 153
- Свердловская область 150
- Приморский край 149
- Пермский край 148
- Республика Бурятия 145
- Белгородская область 139
- Новосибирская область 137
- Кировская область 128
- Республика Башкортостан 124
- Волгоградская область 123
- Тверская область 122
- Ленинградская область 118
- Красноярский край 114
- Архангельская область 110
- Ставропольский край 109
- Алтайский край 108
- Тамбовская область 105
- Курская область 101
- Ульяновская область 101
- Омская область 96
- Ивановская область 95
- Тульская область 94
- Ханты-Мансийский автономный округ 93
- Вологодская область 84
- Кабардино-Балкарская Республика 79
- Брянская область 77
- Удмуртская Республика 76
- Смоленская область 74
- Калужская область 71
- Ярославская область 68
- Карачаево-Черкесская Республика 68
- Орловская область 67
- Тюменская область 67
- Хабаровский край 67
- Псковская область 66
- Владимирская область 65
- Республика Коми 65
- Забайкальский край 65
- Калининградская область 64
- Республика Адыгея 63
- Новгородская область 59
- Рязанская область 58
- Оренбургская область 52
- Томская область 51
- Курганская область 44
- Кемеровская область 43
- Республика Чувашия 41
- Республика Татарстан 40
- Республика Северная Осетия - Алания 38
- Костромская область 37
- Республика Мордовия 37
- Севастополь 35
- Камчатский край 35
- Республика Дагестан 33
- Республика Саха (Якутия) 33
- Амурская область 32
- Республика Марий Эл 31
- Ямало-Ненецкий автономный округ 31
- Республика Хакасия 31
- Мурманская область 28
- Чеченская Республика 17
- Республика Калмыкия 15
- Сахалинская область 15
- Республика Тыва 11
- Республика Алтай 7
- Ненецкий автономный округ 5
- Магаданская область 5
- Еврейская автономная область 4
- Республика Ингушетия 3
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 098 400 человек.