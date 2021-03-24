За сутки в России подтвержден 8861 случай COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 12,2% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 1431

2 Санкт-Петербург 807

3 Московская область 535

4 Нижегородская область 328

5 Ростовская область 238

6 Воронежская область 208

7 Самарская область 199

8 Иркутская область 175

9 Саратовская область 159

10 Свердловская область 140

11 Челябинская область 137

12 Пермский край 126

13 Красноярский край 126

14 Волгоградская область 124

15 Ленинградская область 121

16 Ставропольский край 120

17 Краснодарский край 118

18 Республика Башкортостан 111

19 Омская область 109

20 Алтайский край 108

21 Тверская область 106

22 Пензенская область 106

23 Курская область 99

24 Ульяновская область 99

25 Вологодская область 95

26 Брянская область 95

27 Тульская область 95

28 Тамбовская область 94

29 Ярославская область 94

30 Кировская область 92

31 Липецкая область 90

32 Новосибирская область 87

33 Республика Карелия 86

34 Белгородская область 85

35 Архангельская область 83

36 Ханты-Мансийский автономный округ 82

37 Удмуртская Республика 81

38 Оренбургская область 81

39 Владимирская область 77

40 Мурманская область 75

41 Астраханская область 71

42 Республика Коми 68

43 Калужская область 67

44 Тюменская область 67

45 Ивановская область 66

46 Псковская область 63

47 Республика Бурятия 63

48 Забайкальский край 61

49 Хабаровский край 61

50 Орловская область 60

51 Смоленская область 60

52 Рязанская область 59

53 Республика Крым 56

54 Приморский край 54

55 Кабардино-Балкарская Республика 51

56 Республика Чувашия 48

57 Кемеровская область 47

58 Костромская область 44

59 Курганская область 44

60 Республика Татарстан 44

61 Республика Дагестан 43

62 Новгородская область 40

63 Калининградская область 40

64 Республика Мордовия 38

65 Севастополь 36

66 Томская область 35

67 Республика Саха (Якутия) 28

68 Республика Калмыкия 26

69 Амурская область 26

70 Ямало-Ненецкий автономный округ 25

71 Республика Марий Эл 23

72 Республика Алтай 19

73 Камчатский край 17

74 Республика Хакасия 17

75 Карачаево-Черкесская Республика 16

76 Республика Северная Осетия-Алания 16

77 Республика Ингушетия 10

78 Чеченская Республика 10

79 Республика Адыгея 8

80 Магаданская область 3

81 Еврейская автономная область 3

82 Сахалинская область 3

83 Ненецкий автономный округ 1

84 Чукотский автономный округ 1

85 Республика Тыва 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 483 471 случай (+0,20%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Тыва, Сахалинская область 0,01%

2. Магаданская область 0,04%

3. Республика Адыгея 0,06% За последние сутки подтверждена 401 смерть Москва 53

Санкт-Петербург 35

Московская область 24

Ростовская область 22

Нижегородская область 13

Свердловская область 13

Алтайский край 12

Краснодарский край 11

Красноярский край 10

Ленинградская область 8

Челябинская область 8

Воронежская область 7

Тульская область 7

Курская область 6

Самарская область 6

Саратовская область 6

Ивановская область 5

Смоленская область 5

Республика Крым 5

Волгоградская область 5

Ставропольский край 5

Республика Татарстан 5

Удмуртская Республика 5

Республика Чувашия 5

Оренбургская область 5

Ульяновская область 5

Тюменская область 5

Новосибирская область 5

Белгородская область 4

Архангельская область 4

Астраханская область 4

Республика Дагестан 4

Пермский край 4

Республика Хакасия 4

Омская область 4

Республика Бурятия 4

Владимирская область 3

Костромская область 3

Рязанская область 3

Ярославская область 3

Республика Карелия 3

Вологодская область 3

Мурманская область 3

Псковская область 3

Севастополь 3

Республика Башкортостан 3

Пензенская область 3

Иркутская область 3

Брянская область 2

Липецкая область 2

Тамбовская область 2

Республика Коми 2

Калининградская область 2

Кабардино-Балкарская Республика 2

Республика Марий Эл 2

Республика Мордовия 2

Республика Саха (Якутия) 2

Амурская область 2

Хабаровский край 2

Орловская область 1

Тверская область 1

Республика Адыгея 1

Республика Калмыкия 1

Чеченская Республика 1

Кировская область 1

Кемеровская область 1

Забайкальский край 1

Приморский край 1

Сахалинская область 1 За весь период по России умерло 96 219 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 355 человек Москва 1593

Санкт-Петербург 705

Московская область 502

Нижегородская область 384

Республика Крым 333

Ростовская область 272

Астраханская область 260

Воронежская область 231

Самарская область 217

Челябинская область 211

Краснодарский край 180

Липецкая область 173

Иркутская область 164

Саратовская область 158

Республика Карелия 153

Пензенская область 153

Свердловская область 150

Приморский край 149

Пермский край 148

Республика Бурятия 145

Белгородская область 139

Новосибирская область 137

Кировская область 128

Республика Башкортостан 124

Волгоградская область 123

Тверская область 122

Ленинградская область 118

Красноярский край 114

Архангельская область 110

Ставропольский край 109

Алтайский край 108

Тамбовская область 105

Курская область 101

Ульяновская область 101

Омская область 96

Ивановская область 95

Тульская область 94

Ханты-Мансийский автономный округ 93

Вологодская область 84

Кабардино-Балкарская Республика 79

Брянская область 77

Удмуртская Республика 76

Смоленская область 74

Калужская область 71

Ярославская область 68

Карачаево-Черкесская Республика 68

Орловская область 67

Тюменская область 67

Хабаровский край 67

Псковская область 66

Владимирская область 65

Республика Коми 65

Забайкальский край 65

Калининградская область 64

Республика Адыгея 63

Новгородская область 59

Рязанская область 58

Оренбургская область 52

Томская область 51

Курганская область 44

Кемеровская область 43

Республика Чувашия 41

Республика Татарстан 40

Республика Северная Осетия - Алания 38

Костромская область 37

Республика Мордовия 37

Севастополь 35

Камчатский край 35

Республика Дагестан 33

Республика Саха (Якутия) 33

Амурская область 32

Республика Марий Эл 31

Ямало-Ненецкий автономный округ 31

Республика Хакасия 31

Мурманская область 28

Чеченская Республика 17

Республика Калмыкия 15

Сахалинская область 15

Республика Тыва 11

Республика Алтай 7

Ненецкий автономный округ 5

Магаданская область 5

Еврейская автономная область 4

Республика Ингушетия 3 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 098 400 человек. Центр "Вектор" выделил новый изолят южноафриканского штамма коронавируса