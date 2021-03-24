Захарова оценила планы Британии штрафовать выезжающих за рубеж

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения в СМИ, что британские власти намерены штрафовать выезжающих за рубеж жителей Соединенного Королевства. Соответствующий законопроект могут принять уже на этой неделе.

Новые правила вступят в силу 29 марта. Те, кто захочет покинуть Великобританию без уважительной причины, будут оштрафованы на 5 тысяч фунтов стерлингов. Данное ограничение распространяется и на иностранцев, информирует ТАСС. "Новости цивилизации. История о том, как дисфункцию системы оплачивают подданные", - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Напомним, из-за коронавируса в Соединенном Королевстве действует третий по счету локдаун, запрещающий зарубежные поездки. Ослабить ограничения власти планируют не скоро. До середины мая британцы точно не смогут свободно выезжать за границу на отдых.