Замглавы Минцифры назначен председателем Форума ВВУИО в 2021 году

Председателем Форума Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО) стал замглавы Минцифры Максим Паршин. Об этом сообщил генеральный секретарь Международного союза электросвязи (МСЭ) Хоулинь Чжао в ходе торжественного открытия сегмента высокого уровня Форума ВВУИО.

Паршин поблагодарил за проявленное доверие и поделился опытом России в условиях пандемии. В частности, он отметил перевод многих административных процедур и множества государственных сервисов в онлайн.

В этом году Россия является председательствующей страной ВВУИО в 2021 году. Замминистра отметил, что форум ВВУИО - это формат, который позволяет объединить широкий круг специалистов ИКТ со всего мира, и пожелал участникам форума достижения поставленных целей и успешной реализации повестки в области устойчивого развития.

Форум ВВУИО - крупнейшее в мире собрание, посвященное развитию информационно-коммуникационных технологий и устойчивому развитию. По инициативе Международного союза электросвязи форум проводится ежегодно с 2009 года.