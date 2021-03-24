Зеленский ввел в действие санкции против российских компаний и граждан

Санкции Киева в отношении ряда российских физических и юридических лиц официально вступили в силу. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

"Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта 2021 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в документе, который цитирует ТАСС.

Это агентство вошло в число СМИ, которые попали в санкционный список наряду с МИА "Россия сегодня", "Лента.ру" и "Газета.ру". Кроме того, под ограничениями оказались, в частности, "Росгосстрах", дом отдыха "Прибрежный" и завод "Массандра" в Крыму, белорусские фирмы. Всего - 82 компаний, а также 23 гражданина РФ и три депутата Европарламента от Франции.

Санкции подразумевают блокировку активов, прекращение торговых операций, приостановку исполнения обязательств, аннулирование лицензий и прочие ограничения.