Абрамченко поручила разработать смету для ликвидации свалок

Минприроды и ППК "Российский экологический оператор" разработают методические рекомендации по типовым технологическим решениям, материалам и оборудованию, применяемым для ликвидации свалок, и определяет типовую смету на финансирование таких мероприятий.

Соответствующее поручение зампредседателя правительства Виктории Абрамченко должно быть исполнено к 26 апреля, сообщили в аппарате вице-премьера. Копия документа есть в распоряжении "РГ".

Федеральный проект "Чистая страна" (он входит в нацпроект "Экология") предусматривает рекультивацию и ликвидацию 191 свалки к 2024 году. Государство предусмотрело на эти цели 124 млрд рублей.

До установления нормативов сметной стоимости проведения работ по ликвидации и рекультивации свалок выделяемая субсидия не может превышать средний уровень стоимости аналогичных работ в расчете на 1 га площади рекультивируемых земель и 1 тысячи кубометров объема отходов на уже ликвидированных в рамках федпроекта "Чистая страна" свалках, говорится в документе.

Проверять обоснованность и достоверность смет на ликвидацию свалок, составленных Минприроды, поручено Росприроднадзору

В Минприроды заверили, что они свою часть работы уже сделали, очередь за коллегами. "Поручение прорабатывается и подлежит исполнению", - заявил представитель ППК РЭО.

По данным экологов, ликвидация полигона "Игумново" в Нижегородской области обошлась в 2 млрд рублей (ее площадь - 42,35 га, удельная стоимость рекультивации составила почти 50 млн руб./га), шламонакопителя "Белое море" в Нижегородской области - 1,8 млрд рублей (71,54 га, 25 млн руб./га), ТКО "Царево" в Подмосковье - 3,89 млрд рублей (21,6 га, 180 млн руб./га), полигона "Парфеново" в Подмосковье - 3,2 млрд рублей (7 га, 451 млн руб./га).