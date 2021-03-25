AFI PARK Воронцовский - время жить по-умному

Современный мегаполис - это, прежде всего, высокотехнологичный город или другими словами - "умный город". Во всем мире крупные города "умнеют" год от года, и Москва не стала исключением. Однако основная идея развития умных городов не сама цифровизация как таковая, а стремление создать для людей максимально комфортную и безопасную среду, в которой человек мог бы развиваться и созидать. И конечно, же неотъемлемой частью высокотехнологичной городской среды является "умный дом".

В таком доме все системы функционируют автоматически. Например, в зависимости от погоды за окном, система "умного дома" создаст максимально комфортный микроклимат. Такие ресурсы, как вода и электричество будут расходоваться максимально эффективно без потерь, а параметры потребления будут автоматически передаваться операторам. По заданным параметрам система также может открыть шторы к моменту пробуждения, подогреть чайник, запустить автоматический полив растений и сделать еще множество, на первый взгляд мелких, но таких важных для ощущения комфорта мелочей. Кроме того, "умный дом" обеспечит безопасность: видеонаблюдение, контроль задымления, защита от затопления или непредвиденного вторжения в дом - система проконтролирует и эти параметры.

Один из примеров современного умного жилья - ЖК AFI PARK Воронцовский - новый проект от компании AFI DEVELOPMENT. Пять корпусов клубного проекта объединены концепцией новейших технологий, гармонично вписанных в окружающую среду с ее историей и преемственностью традициям.

Профессорские переулки

Сочетание высоких технологий, традиций и истории - редкий симбиоз для нашего города. ЖК AFI PARK Воронцовский - исключение. Так, сама локация во многом определяет концепцию жилья. Еще с советских времен здесь строились дома для деятелей кино и искусства, ученых и именитых педагогов. Расположенный на Юго-Западе, в Обручевском районе AFI PARK Воронцовский является преемником той интеллигентной среды, которая формировалась на протяжении многих десятилетий. Здесь находятся самые престижные ВУЗы столицы - МГУ им. М. В. Ломоносова, МГИМО, НИУ "Высшая школа экономики", РУДН, РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина и МГРИ им. С. Орджоникидзе. Близость таких престижных учебных заведений сформировала точку притяжении для научной, творческой и деловой интеллигенции, успешных предпринимателей, деятельных представителей поколения миллениалов.

Дышать полной грудью

Юго-Запад считается одним из экологически благоприятных округов столицы. У резидентов AFI PARK Воронцовский будет собственный выход в один из самых романтичных парков столицы - Воронцовский. Дубовые рощи, березовые аллеи и каскады прудов - идеальное место для неспешных променадов. В парке сохранились строения старинной боярской усадьбы XVI века. Также неподалеку находится парк 50-летия Октября, природный заказник "Воробьевы горы" и "Нескучный сад".

Однако не стоить думать, что Обручевский район - это только про релакс. Здесь в достатке есть вся та инфраструктура, без которой не мыслит себя современный горожанин. А если захочется оказаться в эпицентре столичных событий, то добраться не составит труда. Всего 8 минут пешком до станции метро "Калужская" и "Воронцовская", 15 минут на авто до Сити или Кремля.

Фото: AFI Development

Добрососедство в приоритете

Как уже упоминалось, AFI PARK Воронцовский - это клубный проект, который объединит не просто жильцов, а соседей, разделяющих общие взгляды и ценности, которые ценят комфорт и современные технологии, при этом относятся с заботой к окружающей среде, своей истории и корням. Клубный - подразумевает приватный. Закрытая территории с контролем доступа и продуманной инфраструктурой - позволит решить любые бытовые вопросы, интересно провести досуг не покидая домашней локации. Ландшафтный дизайн внутреннего двора продуман с точки зрения комфорта, эргономики и эстетики. Это не просто зеленый двор, поделенный на зоны, а настоящий рекреационный комплекс, где каждый сможет найти для себя любимую скамейку, столик на открытой веранде или место для йоги или активных видов спорта. Продуманное освещение в вечернее время позволит увидеть внутренний двор в совершенно новом прочтении.

Фото: AFI Development

Авторский дизайн

Высокотехнологичный дом совсем не обязан выглядеть огромной башней из стекла и бетона, как это часто бывает с объектами, начиненными технологиями по последнему слову. Несмотря на то, что "начинка" AFI PARK Воронцовский высокотехнологична и будет актуальна на протяжении еще очень многих лет, облик жилого комплекса максимально гармонично и, что называется, с умом, вписан в архитектурную составляющую района. Дизайн разработан бюро ADM. В основе архитектурной концепции комплекса - элегантный минимализм, который, с одной стороны, присущ европейским столицам, а с другой - гармонично вписывается в сдержанную интеллигентность района. "AFI PARK Воронцовский" - это 5 монолитно-кирпичных корпусов высотой от 12 до 25 этажей на 846 квартир. Лаконичные четкие формы и строгая футуристичная геометрия мастерски сочетается с классическими архитектурными решениями. А каскадная этажность зданий, наличие террас и французского остекления позволит любоваться панорамным видом практически из каждого окна комплекса.

Фото: AFI Development

Дизайн проект входных групп разработан бюро с международным именем Neumark design & architecture и сочетает в себе эстетику и функциональность, поэтому все предметы объединены мягкими формами, тактильными натуральными материалами и актуальной цветовой гаммой. По замыслу дизайнеров, все это создаст атмосферу безопасности и комфорта. И конечно, отделка внутренних помещений будет выполнена с применением экологически чисты и натуральных материалов.

Сами квартиры представлены в нескольких вариантах отделки: полностью готовые к проживанию (по дизайн-проекту в двух вариантах), wite box и без отделки. ЖК "AFI PARK Воронцовский" воплощает концепцию просторных "профессорских" квартир с высокими потолками 3,6 метра. В таком жилье много воздуха и света, что особенно актуально для не слишком избалованной солнцем столицы.

Умные технологии

Интеллектуальные системы будут внедрены во все процессы и жизненные циклы ЖК "AFI PARK Воронцовский". Жильцам будет доступна платформа "Умный дом", отвечающая за управление жизненными сценариями квартиры: от контроля за потреблением ресурсов до вопросов безопасности. И конечно же, консьерж сервис 24/7, который оперативно уладит любую возникшую проблему.

Фото: AFI Development

Цена комфорта

Стоимость квартир на старте проекта начинается от 12 млн рублей, есть предложения по студиям от 9,3 млн рублей. Прогнозируемый рост стоимости к моменту ввода в эксплуатацию - 46%. Несмотря на количество квартир в проекте, в ЖК "AFI PARK Воронцовский" будет создана клубная приватная атмосфера, которая позволит объединить жильцов общей идеей, интересами и идеологией развивая культуру добрососедства.

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